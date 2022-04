Alfonso Signorini ritorna sui social a distanza di quasi un mese dalla fine del GF Vip 6. Il conduttore e giornalista, in queste ore, si è divertito a rispondere alle domande degli utenti su Instagram, svelando anche quali sono i suoi attuali rapporti con i protagonisti dell'ultima edizione del reality show. Ebbene, contrariamente a tutte le aspettative, Signorini ha ammesso di non avere rapporti con Soleil Sorge e di essere in contatto con le sorelle Selassié, che sono state la vera rivelazione di questa sesta edizione.

Il ritorno social di Alfonso Signorini dopo il GF Vip

Nel dettaglio, Alfonso Signorini dopo essersi preso un periodo di pausa dai social alla fine del Grande Fratello Vip (durato sei mesi), questo pomeriggio è tornato a essere attivo. Il conduttore ha risposto ad un po' di domande che gli sono state fatte dagli utenti social, tra cui quelle legate ai protagonisti di questa sesta edizione del reality show, che lui stesso ha scelto come concorrenti.

In primis Signorini ha ammesso che, attualmente, non sente la nostalgia e la mancanza del GF Vip. Del resto sono passati ancora troppi pochi giorni per essere già nostalgico dei "vipponi", sebbene il reality show tornerà in onda nella prossima stagione stagione televisiva, con la settima edizione che è stata già confermata e che sarà condotta ancora da Signorini.

La verità di Alfonso Signorini sulla prossima edizione del Grande Fratello

E, a proposito della prossima edizione, Signorini ha smentito che sarà un'edizione mista tra personaggi famosi e personaggi sconosciuti. "No. La mia era solo la speranza di un GF misto. Ma per ora non vedo possibilità. Fosse per me lo farei solo nip", ha svelato il conduttore del reality show di Canale 5.

Parlando invece dei protagonisti dell'ultima edizione di successo del reality show, Signorini ha svelato di non avere rapporti con Soleil Sorge, tra le protagoniste più chiacchierate di quest'anno, costantemente al centro delle critiche e delle polemiche per il suo rapporto con Alex Belli.

Nessun rapporto tra Signorini e Soleil dopo il GF Vip

"Nessuno, purtroppo", ha svelato Signorini a chi gli chiedeva se avesse ancora rapporti con Soleil Sorge dopo la fine del Grande Fratello Vip. E su Alex Belli ha scritto: "Se mi mancasse, avrei qualche problemino da risolvere". Al contrario, invece, Signorini ha svelato di sentire spesso le sorelle Selassié e quindi di essere in contatto con Lulù, Clarissa e la vincitrice dell'ultima edizione, Jessica. Non è mancato neppure un commento per la coppia più chiacchierata di questa sesta edizione del GF Vip, Sophie e Alessandro, che Signorini ha definito "matti e simpatici".