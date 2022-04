La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine, dopo un ciclo di episodi piuttosto interessante. Difatti molte storyline si stanno avviando verso la fase conclusiva, rivelando molti compi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate che saranno trasmesse dal 25 al 29 aprile preannunciano molte novità, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Gloria. La donna, avendo compreso che sua figlia sta subendo un ricatto, deciderà di compiere una scelta coraggiosa per permettere a Stefania di vivere la sua storia d'amore con Marco.

Grazie al sacrificio della donna, i due riusciranno ad avere un lieto fine.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 29/4: Gloria comprende che la figlia è sotto ricatto

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse dal 25 al 29 aprile, Stefania verrà ricatta da Gemma, la quale la metterà con le spalle al muro. Per Stefania sembra esserci poca scelta: o la madre o il fidanzato. Gloria però, nonostante il silenzio della figlia, capirà che c'è qualcosa che la turba. Pertanto la donna inizierà a indagare per capire cosa tormenti sua figlia. La donna, ben presto, capirà che Gemma sta ricattando Stefania.

Il Paradiso, trame 25-29 aprile: Moreau parla con Marco

La settimana di programmazione che va dal 25 al 29 aprile proseguirà con Gloria consapevole di essere al centro del ricatto di Gemma.

Stefania, al contempo, deciderà di lasciare Marco, per far si che la madre non finisca in prigione. La capo commessa, a questo punto, comprenderà che deve fare qualcosa di concreto per aiutare sua figlia. Pertanto, certa dei sentimenti che Stefania prova per Sant'Erasmo, si recherà dal ragazzo per spronarlo a lottare per il suo amore.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 29 aprile: la capo commessa si consegna alla polizia

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore non mancherà di riservare sorprese. Gloria infatti, dopo aver esortato Marco a riappacificarsi con sua figlia, farà un passo decisivo per impedire a Gemma di tormentare oltre Stefania.

La signorina Moreau si consegnerà alla polizia spontaneamente, in modo da non permettere alla giovane Zanatta di denunciarla. A questo punto Stefania sarà libera dal tormento di dover scegliere chi salvare e potrà rimanere insieme a Marco. Quest'ultimo, difatti, raggiungerà la giovane Colombo alle nozze di Salvo e Anna e le esternerà il suo amore. Per i due giovani ci sarà un lieto fine, nonostante la gelosia e i sotterfugi di Gemma. Tuttavia Gloria dovrà fare i conti con l'eventualità di essere arrestata e dunque doversi allontanare nuovamente dalla figlia.