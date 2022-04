Brutte notizie per i fan di Can Yaman: la serie 'Viola come il mare' di cui è protagonista con Francesca Chillemi, doveva andare in onda durante la primavera del 2022, ma nei palinsesti Mediaset non vi è più traccia del nuovo lavoro dell'attore turco. Le riprese della fiction targata Lux Vide sono terminate da poco, come testimoniato da Can stesso che ha dato l'addio al set con un post tra il nostalgico e il grato, e se l'inizio su Canale 5 previsto per metà marzo, come preventivato, era diventato impossibile, il pubblico aveva sperato di poter rivedere il suo beniamino intorno ad aprile, ma a quanto pare neanche il mese appena iniziato sarà quello giusto.

La fiction scomparsa dai palinsesti Mediaset

Potrebbe passare direttamente all'autunno 2022 la messa in onda di 'Viola come il mare': queste sono le ultime indiscrezioni che circolano sul web. Pare proprio che la serie tratta dal romanzo di Simona Tanzini, 'Conosci l'estate', non allieterà le serate primaverili dei telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Quando è stato presentato il docu-reality condotto da Simona Ventura, 'Ultima Fermata', è stato subito chiaro che la serata del mercoledì - generalmente destinata alle fiction - era stata occupata da un altro tipo di prodotto.

Neanche nei palinsesti del mese di aprile e maggio non è stata individuata una collocazione per la serie "Viola come il mare".

Molto probabilmente, per evitare che la fiction dovesse scontrarsi con programmi rischiando di non avere successo in fatto di ascolti ha spinto i piani alti di Canale 5 a decidere di rimandare direttamente a settembre, o comunque alla prossima stagione autunnale, il nuovo lavoro dell'attore turco. Anche se forse, molto più banalmente, dietro a questa scelta potrebbe essersi semplicemente una questione di tempi e di logistica.

I tempi di lavorazione della fiction

Le riprese di "Viola come il mare" che hanno portato gli attori impegnati sul set a spostarsi tra Roma e Palermo necessitano di un lavoro di post-produzione. E se le suddette riprese si sono concluse poco più di una settimana fa è chiaro che i tempi per la lavorazione, affinché il pubblico non restasse deluso, erano troppo stretti per pensare a una messa in onda imminente.

In ogni caso, Can Yaman e Francesca Chillemi, che sul set hanno trovato una sintonia fortissima, hanno molti impegni lavorativi a cui far fronte. L'attore turco, la cui collaborazione con DisneyPlus si fa sempre più certa, dovrà a breve dedicarsi alle riprese di Sandokan, dove sarà ancora una volta protagonista.