Sabato 23 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin ha intervistato Carola Puddu, l'allieva eliminata da Amici 21 nella quinta puntata del Serale. La ballerina ha parlato dei sacrifici fatti per studiare danza classica e del rapporto con Luigi Strangis, allievo conosciuto all’interno del talent show.

Cosa pensa Carola di Luigi

Carola e Luigi si sono conosciuti nella scuola di Amici 21. L’ex allieva della maestra Celentano si era dichiarata al cantante, ma quest’ultimo non aveva ricambiato i sentimenti.

Tuttavia tra i due allievi c’è sempre stato un rapporto amichevole e di complicità.

A Verissimo, la conduttrice ha mandato in onda una clip riguardante i momenti più belli di Carola e Luigi vissuti nella scuola. Al termine del video, la ragazza è apparsa commossa in volto. Per spiegare il legame con il cantante, la giovane Puddu ha ammesso di non riuscire a fare una definizione: “È un legame molto profondo”.

A tal proposito l’ex allieva di Amici 21 ha rivelato che con Strangis è riuscita ad aprirsi come non ha mai fatto con nessuno.

L’ex allieva di Amici 21 non è innamorata

Secondo Carola, Luigi riesce a trasmetterle leggerezza e spensieratezza. A quel punto Silvia Toffanin le ha chiesto se sia innamorata di Luigi o meno.

Prima di rispondere la diretta interessata si è presa qualche minuto. Poi, Carola ha fornito il suo punto di vista: “È un’infatuazione mentale”.

La ballerina di danza classica ha spiegato che l’amore non deve essere per forza essere vissuto con una storia romantica: secondo lei l'amore è anche quando una persona sa di poter trovare l’altra persona ogni volta che ne ha bisogno.

In particolare Puddu ha affermato che Luigi per lei c’è sempre stato, anche quando ha detto di non provare i suoi stessi sentimenti.

L’ex allieva di Amici 21 ha rivelato di non sapere cosa succederà in futuro con Luigi: “A me importa solo che mi stia vicino”.

I sacrifici per diventare una ballerina di danza classica

Nell’intervista a Verissimo, Carola Puddu ha parlato anche dei sacrifici fatti per studiare danza classica.

All’età di 9 anni ha lasciato casa per andare a Parigi fino all’età di 18 anni, dove ha studiato all’Opera.

Nonostante Carola sia stata eliminata dal talent di Maria De Filippi, il coreografo del Balletto di Roma ha offerto alla ragazza di vestire i panni di Giulietta nel balletto di Romeo e Giulietta: il tour partirà da ottobre dal Teatro Olimpico di Roma. Carola Puddu, senza pensarci due volte, ha accettato la proposta di lavoro e si è detta entusiasta per la nuova esperienza che dovrà affrontare.