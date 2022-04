Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser messi 'a nudo'. La vita intima dei due ex gieffini è stata raccontata senza filtri a Mtv. L'argentina e il figlio di Francesco Moser sono stati intervistati e si sono lasciati andare confessando anche alcuni segreti relativi a momenti vissuti sotto le lenzuola. Rivelazioni bollenti che sono giunte in un periodo delicato per la coppia nata all'interno della casa più spiata d'Italia. Infatti si stanno ritrovando sotto gli occhi indiscreti del Gossip con indiscrezioni secondo cui vi sarebbero dei presunti tradimenti da parte di Ignazio che sono stati subito smentiti.

Un'intervista 'piccante' rilasciata da entrambi. Ad esempio Moser ha risposto che preferisce vivere gli attimi intimi con la luce accesa mentre la modella argentina vuole il buio.

Cecilia Rodriguez preferisce il vedo non vedo sotto le lenzuola

Sull'argomento Cecilia Rodriguez ha proseguito affermando a Mtv che vuole il buio totale sotto le lenzuola perché "non mi piacciono le luci." La modella argentina ha aggiunto di aver timore che si possano vedere alcune cose. In altre circostanze non preferisce totalmente il buio ma il classico vedo non vedo. Altre volte, ad esempio, la sorella di Belen ha raccontato di accendere la lampadina del comodino e, per creare un'atmosfera particolare, mette qualcosa di sopra.

Sull'argomento i due, da quanto hanno raccontato, finiscono per discutere spesso. Ignazio Moser vuole le luci accese perché Cecilia Rodriguez è una bellissima donna e, per tale motivazione, non vi è quel bisogno di stare al buio. L'ex gieffina ha ironizzato sul tema dichiarando che il suo fidanzato ha bisogno di guardarla negli occhi.

Moser su Cecilia: 'In realtà è un po' pudica'

Altro argomento piccante nell'intervista senza freni rilasciata a Mtv ha riguardato vivere l'intimità sopra o sotto le coperte. Pronta la risposta della modella che, almeno all'inizio, vuole stare sotto le coperte in quanto freddolosa. E questo rappresenta un altro motivo di discussione perché il figlio di Francesco Moser preferisce stare sopra le lenzuola.

"Lei in realtà è un po' pudica", ha dichiarato il conduttore de 'L'Isola Party'. I temi non sono terminati. Non vi è scontro sulla domanda riguardante chi preferisce stare di sopra. Cecilia, infatti, ha ammesso di voler stare di sotto: "Mi piace essere dominata". D'altra parte, Ignazio gradisce stare sopra.

Gli aneddoti tra Cecilia e Ignazio

In riferimento ad alcuni aneddoti, la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha confessato di aver fatto telefonate spinte in alcuni periodi nei quali erano distanti l'uno dall'altra. Niente uso di manette hanno ammesso i due ex gieffini. Sul tema la sorella di Belen ha rivelato che se si sente bloccata può essere presa dall'ansia.