Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri qualcosa bolle in pentola: ne è certa Deianira Marzano che ha ripostato un messaggio ricevuto da un follower che fornisce alcuni retroscena succulenti sulla dama e sul cavaliere del trono over di Uomini e donne. Il ritorno del tarantino ha rimescolato le carte del dating show: da subito è apparsa evidente a tuti la complicità tra Riccardo e Ida che, sebbene neghino un ritorno di fiamma, hanno fatto storcere il naso a Tina Cipollari. L'opinionista è certa che la parrucchiera bresciana sia ancora presa dal suo ex, con il quale è stata legata per più di due anni, e d'altro canto ritiene che anche Riccardo sia tornato in trasmissione per riconquistarla.

E sebbene sia Maria De Filippi che Gianni Sperti preferiscano dare tempo al tempo per capire se la scintilla tra i due possa riaccendersi, le segnalazioni sul web sembrano dare ragione a Tina.

Dama e cavaliere del trono over si sentirebbero da mesi

Dopo aver mostrato 'le prove' di una cena tra Riccardo e Ida, cena della quale non si è mai fatto cenno in trasmissione, almeno fino ad ora, Deianira Marzano è tornata a parlare di Ida e Riccardo che, ultimamente, sembrano essere i protagonisti del trono over. 'Ti volevo confermare che più volte una persona ha assistito a conversazioni tra i due con vivavoce in auto. Non si sono detti chissà cosa, però i due, in tutti questi mesi, si sono sempre sentiti': questo è il messaggio ripostato dalla blogger.

Il follower ha poi aggiunto che anche se le chiamate sono state fatte in amicizia, non vede il motivo per cui entrambi non lo hanno detto in trasmissione. Anzi, in più di un'occasione, Ida ha affermato che da molti mesi i due non si sentivano e quindi era bello essersi ritrovati senza più l'astio con cui si erano lasciati. Insomma, questa aria di segreto lascerebbe intendere che tra i due sia in atto un ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma già deciso?

Sarà davvero così? Nessuno potrà saperlo fino a quando, e soprattutto se, i due diretti interessati non decideranno di svelarsi. Sta di fatto che, dopo il ritorno di Riccardo, l'atteggiamento di Ida è cambiato e, accantonata la conoscenza con Ilie, i suoi sguardi sembrano parlare chiaro. Inoltre, alla domanda diretta di Gemma circa il suo attuale interesse per l'ex, Platano ha glissato e ha solo risposto con una risata.

Insomma, pare che l'indifferenza tra i due sia lontana.

C'è però il rischio che il pubblico non gradisca, qualora le segnalazioni fossero confermate, che Ida e Riccardo abbiano in qualche modo orchestrato la loro riappacificazione. Tanti se e tanti ma a cui solo le future registrazioni di Uomini e Donne potranno dare una risposta