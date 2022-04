Continuano a tenere banco gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Stefania sarà sempre più in contrasto tra i sentimenti che prova per Marco e il bene che prova per Gemma. La ragazza si è riavvicinata alla madre Gloria per ricevere conforto. Marco invece, sembrerà avere le idee sempre più chiare su quello che prova per la giovane figlia di Colombo, ma non riuscirà a trovare il modo per uscire da questa situazione molto complicata, che potrebbe portarsi dietro molta sofferenza per la figlia di Veronica. Il ragazzo si ritroverà in una brutta situazione quando Adelaide deciderà d'invitare a casa i Colombo per sancire ufficialmente il fidanzamento tra lui e Gemma.

Il loro destino sembrerà essere segnato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 7 aprile: Adelaide si scusa con Flora

Adelaide ha iniziato ad avere dei sospetti nei confronti di Umberto e Flora. La Contessa ha infatti notato gli orecchini indossati dalla Ravasi ed ha iniziato ad indagare. Fortunatamente, Umberto è riuscito a trovare una scusa per coprire la sua relazione con la donna. Durante la puntata in onda il 7 aprile, Adelaide chiederà scusa a Flora per aver avuto dei dubbi su di lei e Guarnieri. La donna si sentirà parecchio in colpa. Inoltre, la Contessa vorrà convincere la stilista a non lasciare la Villa. Flora, che aveva tutte le intenzioni di andare via, anche per allontanarsi da Umberto, si farà convincere dalla zia di Marco a restare.

Intanto al Paradiso proseguiranno i lavori per l'arrivo del nuovo numero. In ballo ci sarà un progetto di carta-modelli per le bambole. Dante deciderà di coinvolgere nel progetto anche la figlia di Beatrice. Quando Vittorio ne verrà a conoscenza, andrà su tutte le furie. Conti, infastidito già da tempo per l'entrata in affari di Romagnoli, temerà che adesso la sua famiglia possa essere rovinata dall'interferenza di Dante.

Trama Il Paradiso delle Signore del 7 aprile: i Colombo invitati a Villa Guarnieri

Marco avrà sempre più chiari i suoi sentimenti per Stefania. Allo stesso tempo però, non ha ancora avuto il coraggio di allontanarsi da Gemma, la quale crede invece che ben presto arriverà il fidanzamento ufficiale. A tal proposito, Adelaide deciderà d'invitare formalmente i Colombo, proprio per sancire l'unione tra Gemma e il giovane Di Sant' Erasmo.

Stefania sarà molto sofferente e vorrà chiudere i rapporti con Marco e reprimere così i suoi sentimenti. Per la prima volta però, la giovane potrà contare sul conforto della madre Gloria, che dopo tanto tempo non vede l'ora di poter essere d'aiuto alla figlia e dargli una spalla su cui piangere.