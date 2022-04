Alvin è un conduttore televisivo e radiofonico e per la quarta volta sarà l'inviato in Honduras per L'isola dei famosi. Sposato con Kaili Wilkes e padre di due figli, Tommee e Ariel, attualmente è anche impegnato su R101 insieme a Katia Follesa. Il ritorno al reality nel ruolo di inviato arriva dopo il flop di Mystery Land, il programma che a fine 2021 ha condotto insieme ad Aurora Ramazzotti su Italia 1. Il programma è stato sospeso per gli ascolti molto bassi.

Qual è l'età di Alvin? Carta d'identità

Nome e cognome: Alberto Bonato

Luogo di nascita: Rho (Milano)

Data di nascita: 18 ottobre 1977

Età: 44 anni

Peso: 78 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Segno zodiacale: Bilancia

Curiosità: ama la musica e sa suonare la chitarra

Quando debutta Alvin come presentatore?

Alvin debutta come presentatore su Disney Channel nel 1998.

Dopo un passaggio nei primi anni Duemila su Italia 1, dove conduce Speed e Rapido, nel 2001 arriva su La7 con Fluido, programma di intrattenimento rivolto al pubblico di teenager.

Successivamente, per alcuni anni diventa il volto di diversi programmi televisivi musicali (come Top of the pops e Cd Live), fino ad arrivare nel 2009 a Verissimo, dove per sette anni affianca Silvia Toffanin nel ruolo di inviato.

Anche a L'Isola dei famosi ricopre il ruolo di inviato in diretta dall'Honduras, pronto a raccontare le vicissitudini quotidiane dei naufraghi e a gestire le puntate in prima serata in diretta dalla Palapa. È nel cast del reality nelle edizioni del 2015, 2016, 2019 e tornerà anche in quella del 2022.

Infatti Alvin affiancherà nella conduzione Ilary Blasi [VIDEO].

Tra il 2016 e il 2017 torna nel ruolo di conduttore del game show musicale di Italia 1 Bring the noise, mentre nel 2019, su Canale 5, conduce insieme a Ilary Blasi Eurogames, il remake di Giochi senza frontiere.

Nel 2021, insieme ad Aurora Ramazzotti, conduce Mystery Land, programma di divulgazione pseudoscientifica che viene chiuso dopo sole due puntate a causa del basso indice auditel.

Gli esordi di Alvin in radio e lo show su R101

Dopo diversi anni in televisione, Alvin persegue parallelamente una carriera nel mondo della radio. Debutta nel 2001 su Radio Italia Network (emittente che chiude definitivamente nel 2018). Ci rimane per due anni, per poi arrivare nel 2003 a Radio 105 e tra i vari programmi conduce per otto anni, insieme a Dj Giuseppe, 105 Music & Cars.

Dopo una pausa di due anni, nel 2018 torna in un'altra radio del Gruppo Mediaset, R101, dove tuttora conduce un programma insieme a Katia Follesa.

Chi è la moglie di Alvin?

Alvin ha conosciuto la moglie Kali Wilkes in Italia nel 2004. Lei, di origine inglese, si trovava a Lignano Sabbiadoro per una vacanza e da allora non si sono più lasciati. I due convolano a nozze nel 2007 e dalla loro unione nascono due figli: Tommee di tredici anni e Ariel di nove.

Alvin su Instagram

Alvin ha un profilo Instagram seguito da quasi 380.000 follower. Tramite i post racconta i momenti più importanti della sua vita privata e professionale, ma anche la sua passione per l'arte. Infatti a fine 2021 inaugura la prima mostra personale intitolata Wayout Myndset, dove sono state esposte anche opere digitali (NFT).

Alvin, la passione per il Milan e altre curiosità

Alvin è un grandissimo tifoso del Milan . Passione che, come ha dichiarato in un'intervista, gli è stata trasmessa dal padre: "Tifo Milan perché mio padre ha sempre tifato Milan. Non è mai stato un tifoso sfegatato, ma mi ha insegnato la passione per questi colori".

Con il suo progetto 2Lire, Alvin si occupa anche di musica, regia e fotografia.

Durante la sua carriera Alvin ha avuto anche un'esperienza come attore nella fiction Diritto di difesa, in onda nel 2004 su Rai 2.

Il video di Alvin a L'isola dei famosi durante la prova in apnea di Mercédesz Henger

Durante una puntata dell'edizione del 2016 de L'isola dei famosi, i naufraghi devono affrontare una prova in apnea.

Tra i partecipanti c'è Mercédesz Henger, che con la sua caparbietà riesce a resistere sott'acqua per un lungo periodo di tempo. A un certo punto, però, sembra avvertire dei problemi, come se avesse perso coscienza. In studio sorge il panico e la conduttrice di quella edizione, Alessia Marcuzzi, si allarma e dallo studio inizia a urlare "Alvin, Alvin, Alvin". L'inviato interviene, nonostante Mercédesz non avesse nessun problema, era semplicemente molto concentrata sulla prova. Le urla di Alessia Marcuzzi, però, diventano virali e sul web viene creata una parodia sulla vicenda, che solo su Youtube supera le 100.000 visualizzazioni.