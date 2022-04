Lunedì 11 aprile 2022 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi, anche quest’anno condotta da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionisti. I naufraghi sono particolarmente impegnati in questi giorni a causa del maltempo che ha colpito l’Honduras e un’invasione di granchi, ma continua a tener banco anche il caso di Silvano Michetti. Silvano, il batterista dei Cugini di Campagna, è stato squalificato dal programma per aver pronunciato una frase ritenuta blasfema da parte della produzione del reality e di Mediaset, che non hanno avuto altra scelta se non eliminare il nuovo concorrente.

Non la pensa così Ivano, il fratello di Silvano, il quale ha infatti annunciato di aver intrapreso azioni legali nei confronti dell’azienda, per riammettere in gara il fratello Silvano.

Le parole di Ivano e la denuncia contro Mediaset

Attraverso una nota, Ivano Michetti ha comunicato quanto segue in seguito alle notizie apparse sui media in merito all’espulsione del fratello Silvano Michetti, avvenuta per un’asserzione pronunciata al momento del suo arrivo sull’Isola e definita dal comunicato Mediaset come blasfema: "L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio'. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia”.

Il comunicato del leader del celebre gruppo musicale è proseguito come segue: “Manca il presupposto legale per l'espulsione. Non potendo mio fratello, in questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela, ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione.

Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”.

Ivano chiede la riammissione al reality di suo fratello

Ivano Michetti chiede pertanto a Mediaset che suo fratello sia riammesso in gara in quanto, come specificato nel comunicato ufficiale “manca il presupposto legale per espellerlo" e quindi chiede di desistere dalle annunciate iniziative e di mantenerlo come concorrente a pieno titolo nell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi.

Non è da escludere che nel corso della puntata di lunedì 11 aprile 2022 si torni su questa questione e che la produzione replichi ufficialmente alla contestazione. Nel mentre, l'avventura dell’altro membro della band ed ex compagno di squadra di Silvano, Nick Luciani, prosegue sull'Isola in coppia con il rapper Blind.