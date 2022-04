Si avvicina il finale de Il Paradiso delle Signore 6 e tante situazioni inizieranno ad incanalarsi per la loro strada. Nelle puntate che verranno trasmesse tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile, i telespettatori apprenderanno che Sofia sarà in dirittura di partenza: la donna vorrà lasciare la Caffetteria per trasferirsi in Toscana. Anche Flora potrebbe lasciare Milano in seguito ad una telefonata che riceverà direttamente dagli Stati Uniti d'America. Spazio a Beatrice: dall'ospedale in cui è ricoverata la cognata di Vittorio arriveranno novità interessanti e soprattutto liete, che spingeranno Dante Romagnoli sulla via del cambiamento totale.

L'uomo, difatti, deciderà di fare un passo indietro nei confronti di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, puntata giovedì 21 aprile: Sofia annuncia la partenza per Firenze

Aria di cambiamenti all'interno della nota Caffetteria de Il Paradiso delle Signore. Oltre all'intenzione di Salvatore di andare a vivere nel paese d'origine della sua futura moglie Anna, anche un'altra avrà intenzione di lasciare il locale e Milano: Sofia. Quest'ultima, infatti, darà l'annuncia della sua imminente partenza alla volta di Firenze: come reagiranno Salvatore e Marcello? Nel frattempo Barbieri rimuginerà sulla possibilità di lasciare il suo ruolo di vicedirettore del Circolo e confiderà questo suo tormento al fidato Armando.

Marcello, però, deciderà di non farne parola con Ludovica.

Arriva una chiamata dagli Stati Uniti d'America per Flora

E mentre Marcello maturerà l'idea di chiudere l'esperienza nel Circolo milanese, Adelaide cercherà di far aprire gli occhi a Gemma, la quale sarà intenzionata a ricucire la sua relazione con Marco. Nonostante le parole della contessa di Sant'Erasmo, la giovane Zanatta deciderà di fare di testa sua, rifiutandosi di comprendere la situazione.

Non solo Sofia sarà in dirittura di partenza, ma anche Flora. La stilista del marchio Paradiso delle signore riceverà un'allettante proposta dagli Stati Uniti d'America e prenderà in considerazione l'idea di lasciare il grande magazzino lombardo. Come reagirà il direttore Vittorio alla notizia che potrebbe perdere la sua stilista?

Intanto all'ospedale giungeranno novità riguardo Beatrice. Dopo essere stata per lungo tempo sospesa tra la vita e la morte, ecco che la donna riaprirà gli occhi. Al settimo cielo, Dante dichiarerà tutto il suo amore per la donna.

Puntata venerdì 22 aprile de Il Paradiso delle Signore, Dante cambia per amore di Beatrice

Nella puntata di venerdì 22 aprile de Il Paradiso delle Signore 6, si apprenderà che Flavia è partita in solitaria alla volta dell'America, senza informare la figlia che voleva accompagnarla. E mentre Ludovica sarà impegnata a digerire questa notizia sulla madre, Flora informerà Umberto delle sue intenzioni di lasciare l'Italia per accettare la proposta pervenutale direttamente dagli Usa.

Come reagirà il commendatore Guarnieri? Trionferà l'amore tra Marco e Stefania, i quali trascorreranno tanto tempo insieme scoprendosi sempre più innamorati. Gemma, ben presto inizierà a capire che l'uomo che ama sta insieme a Stefania e ne avrà anche le prove. La settimana volgerà a conclusione con un cambiamento inatteso di Dante. L'uomo metterà da parte la sua perfidia per amore di Beatrice, perciò getterà la spugna con Vittorio e rinuncerà alle sue diaboliche intenzioni.