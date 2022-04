Proseguono i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione e in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Le vicende ruotano intorno ad alcuni dei personaggi principali e non mancano mai degli avvincenti colpi di scena, in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Durante il prossimo episodio, in particolare, non mancheranno degli imprevisti e i riflettori saranno puntati sul ritrovato rapporto tra Stefania Colombo e sua madre Gloria Moreau. Inoltre, il clima tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli si fa sempre più teso.

Da quando quest'ultimo ha acquistato, con l'inganno, le quote del magazzino, il direttore è molto amareggiato.

Nuovi colpi di scena al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, in onda domani, 7 aprile, non mancheranno di certo gli attesi colpi di scena. In particolare, la contessa Adelaide, dopo aver scoperto che il suo adorato Umberto Guarnieri è stato in grado di regalare degli orecchini preziosi ad un'altra donna, Flora, ha cercato di stuzzicare quest'ultima. Fortunatamente, però, grazie all'intervento tempestivo del Commendatore, si è risolto tutto nel migliore dei modi. Questi, infatti, ha raccontato una mezza verità alla contessa, tranquillizzandola.

Pertanto, dopo aver compreso la situazione, Adelaide convince in ogni modo Flora a restare a Villa Guarnieri. Dopo alcuni tentennamenti, la giovane Ravasi accetta di buon grado.

Un nuovo progetto al Paradiso

Intanto, da quando Dante frequenta assiduamente Beatrice Conti, la figlia di quest'ultima si è dissociata e ha preferito trascorrere il suo tempo con lo zio Vittorio.

D'altro canto, però, Romagnoli non si dà per vinto e cerca di coinvolgerla, in modo tale da conoscerla meglio. Pertanto, senza avvisare il direttore del Paradiso, decide di far partecipare la piccola Serena ad un progetto di carta-modello per la realizzazione di alcune bambole da inserire all'interno del nuovo numero del magazine.

Quando Vittorio viene a scoprire che il suo socio, nonché acerrimo nemico, ha osato coinvolgere la sua adorata nipotina in un progetto senza interpellarlo, va su tutte le furie. D'altronde, teme che oltre ad ostacolare continuamente tutti i suoi progetti all'interno del magazzino, Romagnoli possa addirittura minare l'intero equilibrio all'interno della sua famiglia e questo non riuscirebbe assolutamente ad accettarlo.

Una notizia inaspettata al Paradiso delle Signore

Infine, i riflettori tornano ad essere puntati su alcuni dei personaggi principali, i quali stanno affrontando un momento molto difficile. In particolare, per annunciare l'imminente fidanzamento di Gemma Zanatta e Marco Di Sant'Erasmo, viene organizzata una cena a Villa Guarnieri per invitare l'intera famiglia Colombo.

Pertanto, dopo quanto accaduto di recente, Stefania ha deciso di mettere da parte i suoi sentimenti nei confronti del giovane giornalista, per il bene della sorellastra. Purtroppo, però, soffre terribilmente all'idea di dover mantenere il segreto e di non poter esternare ciò che prova al diretto interessato. Quindi, sentendosi estremamente turbata cerca nuovamente il conforto della donna che le è più vicina in questo momento così difficile: sua madre Gloria Moreau, la quale, anche questa volta, è pronta ad offrirle il suo supporto.

D'altro canto, però, anche il giovane giornalista Marco soffre per amore perché è costretto a nascondere i forti sentimenti che nutre nei confronti della giovane Colombo. Si trova, infatti, incastrato in una situazione poco piacevole.