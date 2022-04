Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per il finale della sesta stagione rivelano che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) continuerà ad aggiornare la figlia Marta (Gloria Radulescu) sulle evoluzioni legate all'atelier. La giovane Guarnieri, rendendosi conto che il Paradiso è sull'orlo del fallimento, deciderà di tornare a Milano per fermare le gesta sleali di Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Essendo stata sua ex amante, Marta è a conoscenza delle azioni poco legittime messe in atto nel passato dall'italo americano e utilizzerà tali segreti per ricattare l'uomo, così da evitare che la boutique sprofondi nel baratro.

Marta potrebbe costringere Dante ad andarsene da Milano

Marta, una volta aver fatto ritorno nel capoluogo lombardo, verrebbe a conoscenza di due novità alquanto spiacevoli sul conto di Dante. La bella Guarnieri, difatti, scoprirebbe che Romagnoli sta tentando in ogni modo sia di far fallire il Paradiso che di screditare l'immagine pubblica e professionale dell'ex marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Marta, inoltre, apprenderebbe che l'italo americano è stato capace di impossessarsi delle quote dell'atelier del padre Umberto mettendo in atto un sordido ricatto ai danni dello stesso.

Non potendo permettere che Dante continuasse a fare del male alle persone care e nuocesse alla boutique, Marta potrebbe trarre vantaggio dalle macchinazioni sleali attuate dall'italo americano quando avevano una relazione clandestina.

Facendo leva su tali segreti, la figlia del commendatore ricatterebbe Romagnoli costringendolo a lasciare Milano se non vorrà essere denunciato.

Vittorio e Marta potrebbero formare nuovamente una coppia

Se tale eventualità dovesse concretizzarsi, Dante diverrebbe inoffensivo sia per Vittorio e Umberto che per il grande magazzino meneghino.

A quel punto, lo zio della piccola Serena (Giulia Patrignani) vedrebbe Marta da una prospettiva rinnovata e potrebbe dimenticare le sofferenze amorose che hanno fatto optare entrambi per una separazione.

Il Paradiso delle Signore è molto caro a Vittorio e a Marta, in quanto entrambi hanno speso parecchie energie e denaro per crearlo e mantenerlo. Grazie all'intervento della giovane Guarnieri, l'atelier sarebbe lontano dal pericolo del fallimento e tale avventura a lieto fine potrebbe far riaccendere la fiammella dell'amore tra Marta e Vittorio, coi due che deciderebbero di tornare a formare una coppia.