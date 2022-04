Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 aprile su Rai 1, Vittorio deciderà di cedere il marchio del grande magazzino a Dante, per stare vicino a Beatrice. Poi Conti andrà a parlare con i medici e si renderà conto che le condizioni di sua cognata potrebbero precipitare all'improvviso. Intanto Gemma sarà sempre più convinta di poter riconquistare il suo amato Marco Di Sant'Erasmo, ma è ignara dei sentimenti che l'uomo prova per Stefania.

Il Paradiso, puntata del 20 aprile: Vittorio cede il marchio del grande magazzino a Dante

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 20 aprile, Beatrice (Caterina Bertone) continuerà a stare male e Vittorio penserà di cedere il marchio del Paradiso al suo socio, così da poter stare al fianco della cognata. Romagnoli (Luca Bastianello) non accetterà subito, ma porrà a Conti delle condizioni ben precise, prima di concludere l'accordo. Non ci vorrà molto prima che Vittorio accetti tutte le clausole proposte da Dante, soprattutto per il bene di Beatrice.

Nel frattempo Gemma sarà assai confusa e non riuscirà ad accettare che il suo amato non sia ancora tornato con lei: Zanatta sarà, comunque, molto ottimista e sarà convinta di riconquistare Marco quanto prima.

Gemma convinta di tornare insieme a Marco

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà certa che il suo ex fidanzato Marco (Moisé Curia) le chieda scusa e torni insieme a lei. Nel contempo Vittorio parlerà con i medici riguardo le condizioni di salute di Beatrice: l'uomo scoprirà che la situazione potrebbe peggiorare da un momento all'altro.

Dopo le ultime notizie, Conti avrà un umore assai negativo e sarà colto da un vero e proprio crollo emotivo, sarà così che l'imprenditore andrà a trovare sua cognata in ospedale e non riuscirà a nascondere, in nessun modo, la sua forte preoccupazione. Inoltre, Conti si sentirà in colpa per le condizioni di Beatrice e non saprà cosa fare.

Intanto Flora riceverà una particolare telefonata: la donna avrà la possibilità di fuggire dai suoi problemi sentimentali e cambiare vita per sempre.

Stefania e Marco si incontrano

Gloria si confronterà con sua figlia Stefania e cercherà di convincere la giovane a vivere la sua vita con serenità, inoltre le consiglierà di non reprimere i sentimenti per Marco. Sarà così che Colombo si convincerà ad incontrare l'ex fidanzato della sorellastra Gemma. L'incontro tra Marco e Stefania andrà meglio del previsto, tanto che i due non riusciranno più a resistere alla tentazione e si scambieranno un bacio appassionato.