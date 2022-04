Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa lunedì 18 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Beatrice, dopo essere stata coinvolta in un brutto incidente, verterà in uno stato molto compromesso. I medici metteranno al corrente Vittorio riguardo alle condizioni di salute della cognata. Per Conti non sarà affatto facile accettare che la madre dei suoi nipoti rischi di non risvegliarsi dal coma. Romagnoli, intanto, appreso dell'incidente della sua fidanzata, correrà in ospedale per starle al fianco.

Tuttavia, Vittorio non tollererà la sua presenza, accusandolo di aver usato la cognata per raggiungere i suoi obiettivi. Sarà in quel frangente che, Dante professerà il suo amore per la donna, affermando di provare un sentimento vero e sincero. Ferdinando si dichiarerà a Ludovica, la quale, al contempo continuerà ad avere problemi con Marcello. Flora, invece, viaggerà con la fantasia, immaginando la sua storia con Umberto. Quest'ultimo, tuttavia, vorrà dimostrare ad Adelaide quanto ci tenga a lei.

Il Paradiso, trama 18 aprile: Conti affronta Romagnoli

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 aprile, Beatrice sarà portata in ospedale, in seguito all'incidente. Le condizioni della donna non sembreranno essere buone, tanto da indurre i medici a a parlare con chiarezza a Conti.

Vittorio, nell'apprendere le informazioni del personale medico, sarà preso dallo sconforto. L'uomo non riuscirà a contenere la rabbia che prova nei confronti di Dante, ai suoi occhi unico responsabile dell'incidente di Beatrice. Sarà lo stesso Romagnoli, al contempo, a reclamare il diritto di stare al fianco della donna che ama.

Vittorio non vorrà che il suo rivale si avvicini alla madre dei suoi nipoti. Il direttore del grande magazzino sarà assalito da un interrogativo: chi è lui per ostacolare il vero amore? Tuttavia per lui il punto risulterà essere proprio questo: Dante non è realmente innamorato di Beatrice, ma l'ha usata come pedina per raggiungere i propri obiettivi.

Il Paradiso, episodio 18/4: Torrebuona si dichiara a Brancia

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 18/4 preannunciano che Ferdinando troverà le parole giuste per dichiarare alla giovane Brancia i propri sentimenti. Nel frattempo il rapporto fra Ludovica e Marcello prenderà una piega non di certo positiva, a causa dei fraintendimenti e delle incomprensioni. La dichiarazione di Torrebuona arriverà proprio nel momento di crisi della coppia, e potrebbe far subentrare ulteriori dubbi in Ludovica.

Il Paradiso, puntata 18 aprile: Umberto vuole dimostrare ad Adelaide che ci tiene a lei

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso il 18 aprile svelano che Flora fantasticherà sull'evoluzione della storia fra lei ed Umberto.

La ragazza sembrerà certa che la loro relazione possa avere un seguito. Tuttavia, al dil là della sua immaginazione, Guarnieri sembrerà intenzionato a proseguire la sua vita con la contessa. Il commendatore, difatti, penserà ad un modo per dimostrare alla donna quanto ci tenga a lei.