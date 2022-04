Tante novità avverranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 18 al 22 aprile su Rai 1. Gli spoiler della soap opera narrano che Umberto Guarnieri prenderà le distanze da Flora Ravasi. Flavia Brancia, invece, partirà senza la figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Dante affronta Vittorio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio rivelerà alle sue dipendenti di aver chiamato un professore famoso al capezzale di Beatrice, entrata in coma. Intanto, Ferdinando apparirà sempre più preso da Ludovica, tanto da aprirgli il suo cuore.

Dall'altra parte, Brancia continuerà ad avere dei malintesi con Marcello. Flora si immaginerà di avere un futuro roseo con Umberto. Tuttavia, il padre di Marta vorrà dimostrare ad Adelaide che tiene solo a lei.

Intanto, Dante affronterà Vittorio, rivendicando il diritto di stare vicino a Beatrice. Una decisione, che però non sarà presa bene dal direttore in quanto crede che l'abbia usata per i suoi scopi. Stefania, invece, riceverà un biglietto da Marco, dove le farà sapere di attenderla ogni sera alle 7 in piazza. Infine Gemma continuerà a sperare in un lieto fine con il giornalista.

Umberto accetta di allontanarsi da Flora

Nelle nuove puntate de Il Paradiso, Umberto accetterà di allontanarsi da Flora mentre Ludovica esprimerà l'intenzione di accompagnare sua madre in America per sottoporsi all'intervento chirurgico, pagato da Ferdinando.

Purtroppo questo rappresenterà un grosso problema per i piani della nobildonna e Fiorenza.

Vittorio, intanto, dimostrerà di non avere la testa per gli affari in quanto troppo preso dalle condizioni gravissime in cui versa sua cognata in ospedale. Di conseguenza, l'uomo sceglierà di cedere il marchio del grande magazzino a Dante, sebbene a sue condizioni.

Gemma crederà di poter riconquistare Marco, mentre Vittorio apparirà disperato quando i medici non saranno ottimisti sulla guarigione di Beatrice. Anche Dante sarà stravolto, tanto da recarsi in ospedale a piangere ai piedi del letto della contabile.

Ludovica scopre che Flavia è partita da sola

Intanto Flora riceverà una telefonata che rappresenterà una via di fuga dai suoi problemi di cuore con il commendatore.

Gloria esorterà Stefania a non rinunciare a Marco. Per questo motivo, i due si lasceranno andare a un bacio appassionato nel luogo prestabilito per l'incontro.

Marcello e Salvatore, invece, scopriranno che Sofia ha deciso di trasferirsi a Firenze. A tal proposito, Barbieri informerà Armando di aver intenzione di lasciare il posto di vicedirettore del circolo.

Gemma si ostinerà a non capire nonostante Adelaide la metta in guardia su Marco. Flora, invece, penserà seriamente di lasciare il grande magazzino per gli Usa mentre Ludovica scoprirà che Flavia è partita da sola.

Dante dichiarerà tutto il suo amore a Beatrice, appena quest'ultima riaprirà gli occhi. Per questo motivo, l'uomo deciderà di rinunciare a tutto per amore della donna.