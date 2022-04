Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda mercoledì 6 aprile su Canale 5, Riccardo Guarnieri è tornato in studio. Il cavaliere non ha perso tempo per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa sull'ex fidanzata Ida Platano. Dopo un breve confronto-scontro, i due ex hanno ballato insieme al centro dello studio per porre fine ai dissapori del passato.

Lo sfogo del cavaliere

Riccardo Guarnieri ha spiegato di non vivere un momento felice: con il lavoro è sotto cassa integrazione mentre in amore crede di essere poco fortunato. Parlando della relazione avuta con Ida Platano, il diretto interessato si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Tendi a elogiare quello che fai tu e a sminuire quello che fanno gli altri".

Secondo il 41enne di Taranto, la dama bresciana all'interno del dating show di Maria De Filippi non avrebbe mai preso le sue difese quando tutti esprimevano giudizi negativi: "Mi lasciavi lì ad essere umiliato da tutti".

Riccardo ha sostenuto che Ida ad un certo punto non abbia più curato la loro storia d'amore. In merito alle successive frequentazioni della dama, il cavaliere ha precisato di non essere mai stato geloso e di avere notato nella sua ex gli stessi atteggiamenti avuti con lui.

Maria De Filippi interviene

Nel sentire Riccardo attaccare l'ex Ida, Maria De Filippi è intervenuta. La conduttrice di Uomini e Donne ha precisato che la dama non ha mai parlato male del suo ex in studio. Al contrario ha sempre ribadito di non essere più riuscita a trovare un uomo che le facesse battere il cuore come lui.

De Filippi ha fatto sapere che Ida si è solamente limitata a dire di essere andata da uno psicoterapeuta per affrontare il dolore della rottura. A fare eco alla conduttrice, ci ha pensato Platano. La dama si è domandata perché Riccardo porti rancore in quel modo. Poi, Ida ha precisato: "Sentivo il tuo amore, ma poi sentivo che diventava sempre meno".

Gemma Galgani è intervenuta e ha chiesto a Guarnieri di moderare i termini verso la sua ex: "Stai dicendo cose inopportune e inadeguate". A detta di Riccardo, però, la piemontese si metterebbe sempre in mezzo in cose che non le riguardano.

Pace fatta tra Guarnieri e Platano

Terminato il confronto, è partita la musica nello studio di Uomini e Donne.

A quel punto Ida Platano e Riccardo Guanieri si sono alzati e hanno ballato insieme. Il cavaliere si è mostrato con gli occhi lucidi mentre la dama è scoppiata in lacrime.

Maria De Filippi ha chiesto a Platano se tra i possa nascere un'amicizia. Ida ha ammesso che le piacerebbe parlare con il suo ex: "Lo riconosco, è stata la mia storia d'amore più grande".

Secondo alcuni telespettatori del dating show e secondo Tina Cipollari, Ida Platano sarebbe ancora innamorata di Riccardo Guarnieri.