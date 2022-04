Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 aprile svelano nuovi colpi di scena. In seguito all'incidente in cui è stata coinvolta, Beatrice verrà trasportata in ospedale, dove i medici informeranno Vittorio riguardo le condizioni di salute della cognata. Dante rivendicherà il suo diritto di stare accanto alla donna, professandosi realmente innamorato di lei. Dopo un iniziale tentennamento, Conti cederà e concederà al rivale di far visita a Beatrice.

Nel momento in cui Romagnoli vedrà la donna nel letto del nosocomio, si renderà conto di essersi spinto troppo oltre. Nonostante i pronostici non certo ottimistici del personale medico, Beatrice si sveglierà dal coma e il suo amato correrà da lei per dichiararle il suo amore.

Il Paradiso, episodio 18-22 aprile: Vittorio affronta Dante

L'obiettivo del piano distruttivo di Romagnoli era di far del male a Vittorio e strappargli Il Paradiso. Tuttavia sarà proprio Beatrice a pagare il prezzo della guerra fra il cognato e il suo nuovo fidanzato. Difatti la donna, dopo aver scoperto gli inganni di Dante ai danni di Vittorio, si troverà coinvolta in un brutto incidente, in seguito al quale entrerà in coma.

Per Conti sarà un duro colpo, tanto da accusare il suo rivale di aver usato la cognata solo per danneggiarlo. Romagnoli, però, rivendicherà il suo diritto di stare accanto alla donna che ama, affermando di esserne innamorato seriamente, al contrario di quanto pensa Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, puntate sino al 22/4: Romagnoli disperato per le condizioni di Beatrice

La settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore, che va dal 18 al 22 aprile, proseguirà con Vittorio che sotterrerà l'ascia di guerra con Dante. Quest'ultimo si precipiterà in ospedale dalla donna che ama, dimostrandosi disperato per le sue condizioni.

Beatrice, infatti, non sembrerà migliorare e i medici preannunceranno anche scenari nefasti. Vittorio, nell'apprendere che la cognata potrebbe non risvegliarsi, cadrà in uno stato di disperazione. Il direttore del grande magazzino, oberato dagli eventi degli ultimi tempi, arriverà a pensare di cedere l'azienda al suo rivale.

Anticipazioni Il Paradiso fino al 22 aprile: Dante smette di ostacolare Vittorio

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse fino al 22 aprile, svelano che Beatrice uscirà dal coma per la gioia di Vittorio e Dante. Appresa la lieta notizia, l'uomo si recherà presso il nosocomio per dichiarare il suo amore alla fidanzata. Il vero colpo di scena, però, sarà rappresentato da un altro evento che si verificherà nel corso delle puntate della prossima settimana.

Romagnoli, dopo aver compreso di essersi spinto troppo oltre, deciderà di fare un passo indietro, rinunciando a tutto ciò che ha ottenuto fino a ora. A quanto pare, per amore della sua fidanzata, l'uomo d'affari cambierà completamente atteggiamento, accantonando la sete di potere e le usurpazioni. Sembrerà essere la fine della guerra fra Vittorio e Dante.