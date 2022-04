Il finale de Il Paradiso delle signore 6 si fa sempre più vicino e la puntata che andrà in onda mercoledì 27 aprile, vedrà i protagonisti alle prese con delle svolte importanti per la loro vita. Umberto, infatti, a un passo dalla partenza di Flora sceglierà di lasciare inaspettatamente Adelaide e correre dalla stilista per impedirle di andare via da Milano. Marcello, invece, troverà il coraggio di chiudere la storia con Ludovica che troverà conforto in Ferdinando. Ci saranno ancora problemi per Stefania che al pensiero di dover rinunciare a Marco soffrirà molto, mentre Vittorio proverà a fare qualcosa per far riavvicinare Beatrice a Dante.

Flora prossima alla partenza per gli Stati Uniti

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 27 aprile vedrà tra i protagonisti Umberto Guarnieri. Il commendatore aveva deciso di allontanarsi da Flora dopo l'ultimatum di Adelaide, ma presto le cose si capovolgeranno. La stilista deciderà di cambiare vita trasferendosi negli Stati Uniti dove ha già un nuovo lavoro che l'aspetta, ma Umberto cambierà improvvisamente idea e capirà che l'unica donna con cui vorrà stare è Flora. Guarnieri, quindi, lasciando tutti senza parole chiuderà la sua lunghissima storia d'amore con la contessa per correre dalla stilista ad un passo dalla partenza.

Ludovica tornerà single, Ferdinando pronto a consolarla: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di mercoledì 27 aprile rivelano che anche Marcello maturerà una scelta importante per la sua vita. Dopo aver pensato bene alla sua storia con Ludovica, Barbieri deciderà di lasciare definitivamente la sua fidanzata, troppo diversa da lui.

La signorina Brancia sarà sconvolta e ad aiutarla troverà Ferdinando Torrebruna che sarà pronto a darle tutto il sostegno necessario per affrontare questo momento di difficoltà.

Stefania disperata all'idea di rinunciare a Marco: anticipazioni puntata di mercoledì 27 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 27 aprile ci sarà ampio spazio anche per Beatrice che continuerà a tenere Dante lontano dalla sua vita.

Nonostante la decisione presa, la donna continuerà ad amare Romagnoli e a soffrire per la sua mancanza e questo non sfuggirà agli occhi attenti di Vittorio che si darà da fare per riportare il sorriso e la serenità nella vita di sua cognata. Infine, ci saranno momenti molto difficili anche per Stefania che sarà disperata all'idea di perdere l'amore appena trovato. A causa del ricatto di Gemma, infatti, la ragazza sarà costretta a dover rinunciare a Marco per proteggere Gloria e anche se la decisione la farà soffrire, in cuor suo saprà che l'unica strada da seguire è quella di lasciare il suo fidanzato.