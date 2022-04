Il 31 marzo è andato in onda l'appuntamento serale del Reality Show condotto da Ilary Blasi, Isola dei Famosi. La puntata non solo è stata ricca di colpi di scena e di discussioni, ma si è aperta anche una vera e propria polemica. Laura Maddaloni ha manifestato il suo dissenso contro gli autori perché non le hanno permesso di vedere la sorpresa organizzata dalle figlie, per mancanza di tempo. La donna ha avuto uno sfogo con il marito, Clemente Russo, pensando di essere fuori onda. La puntata è andata avanti staccando il collegamento.

Laura Maddaloni furiosa con gli autori

Puntata difficile per i due coniugi Laura Maddaloni e Clemente Russo. La coppia è stata la più votata dal pubblico, pertanto hanno dovuto abbandonare Playa Accoppiada, per andare in Playa Sgamada e iniziare il loro percorso all'Isola dei Famosi singolarmente. Una volta arrivati alla Tana dei Serpenti, dopo aver eletto il Capo, Laura non ha retto ed è sbottata contro gli autori. Credendo di essere fuori onda, la donna si è sfogata con il marito e ha accusato il reality di non averle permesso di ricevere una sorpresa dalle sue figlie: "Siamo sempre stati bravi noi, non ci lamentiamo mai e non facciamo mai scorrettezze... C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto ‘lasciala là’.

Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto". La donna, infatti, è stata l'unica mamma a non poter vedere le proprie figlie.

La puntata continua nonostante lo sfogo della moglie di Clemente Russo

Nonostante lo sfogo sia stato udito in diretta dallo studio e da casa, la puntata è andata avanti senza alcun problema.

Ilary Blasi, infatti, ha prontamente interrotto il collegamento ed è passata ad un altro argomento. Probabilmente la sorpresa a Laura Maddaloni dalle sue figlie Rosy, Janet e Jane, non è stata cancellata, bensì rimandata alla prossima puntata.

I coniugi Russo abbandonano Playa Accoppiada

La puntata del 31 marzo ha visto Laura Maddaloni particolarmente infuriata.

Lo sfogo contro gli autori non è stato l'unico caso in cui la donna ha sbottato. Nella puntata precedente i due coniugi sono finiti al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio, perché sono stati ampiamente nominati dai loro compagni, tra cui Nicolas Vaporidis. Dopo l'esito del televoto andato a discapito di Maddaloni e Russo, l'attore noto per il film "Notte prima degli esami" si è mostrato sinceramente dispiaciuto dell'accaduto, tanto che ha salutato i due quasi in lacrime: "Ho sbagliato. Avrei voluto uscissero Alessandro e Carmen, la mia intenzione era quella". Il gesto, però, non è stato accolto dalla moglie di Russo, che sembrerebbe non intenzionata a perdonarlo.