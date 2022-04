L'annuncio della rottura tra Manuel e Lulù è arrivato tramite un comunicato stampa nella giornata del 25 aprile, ma sul web già impazzano foto e video degli ex piccioncini in compagnia di altre persone. La principessina, il 24 aprile, ha partecipato alla festa di compleanno di Delia Duran, posando in alcune foto e video assieme ad alcuni ex compagni del GF Vip. Bortuzzo invece, il 25 aprile, era al mare con la ragazza che ha amato prima di entrare nella casa: sui social stanno circolando immagini rubate del nuotatore vicino a Federica Pizzi.

Aggiornamenti su Manuel e Lulù post separazione

Sono passate poche ore da quando Manuel e Lulù hanno comunicato la fine della loro storia d'amore, ma sono già tanti i Gossip che stanno circolando su entrambi.

Il ragazzo, in particolare, è stato pizzicato in compagnia dell'ultima persona che ha amato prima di iniziare l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio mentre veniva pubblicato il comunicato col quale ha ufficializzato la rottura con la principessina, Bortuzzo si trovava al mare con Federica Pizzi.

In alcuni video che stanno facendo il giro dei social network, si vedono il nuotatore e la giovane vicini in una location nei pressi di Ostia: i due stavano facendo un aperitivo con altri amici, gli stessi accanto ai quali lo sportivo ha posato per selfie poi caricati su Instagram.

La rabbia dei sostenitori di Lulù

A far storcere il naso a moltissimi fan della coppia, nata all'interno della casa del GF Vip 6, sono soprattutto le tempistiche con le quali Manuel ha annunciato la rottura.

I più attenti, infatti, hanno ricordato che soltanto tre giorni fa Bortuzzo e Selassié hanno festeggiato i loro primi sette mesi insieme in un albergo.

La principessina ha pubblicato su Instagram foto e video della sorpresa che il compagno le ha organizzato per quella giornata per loro così importante.

A distanza di neppure una settimana da quel "mesiversario", il nuotatore ha comunicato alla stampa la sua decisione di mettere fine alla relazione con Lulù per divergenze caratteriali che nella vita di tutti i giorni sono insormontabili.

Mentre sul web cominciava a circolare la notizia del suo allontanamento dalla fidanzata, inoltre, Manuel era al mare con Federica, la ex che gli ha scritto una lettera quando si trovava in difficoltà tra le mura di Cinecittà.

La versione di Lulù sui social network

Se Manuel sembra non soffrire più di tanto per la rottura, lo stesso si può dire per Lulù. Gli ultimi contenuti social che la giovane ha pubblicato, infatti, la mostrano sorridente e divertita alla festa di compleanno di Delia Duran: la ragazza ha raggiunto l'ex compagna di reality a Milano con le sorelle e altri gieffini come Biagio D'Anelli e Giacomo Urtis.

Le principessine Selassié, dunque, hanno ballato e cantato al party organizzato per la moglie di Alex Belli, anche lui protagonista della serata e di vari shooting per i quali hanno posato Jessica, Clarissa e Lucrezia.

Dopo che Bortuzzo ha ufficializzato la loro separazione definitiva, la ragazza ha deciso di fare una diretta su Instagram per confermare tutto e per puntare il dito contro quelli che secondo lei sarebbero i responsabili dell'addio.

"Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia" ha dichiarato Lulù.

Probabilmente la ragazza ha fatto riferimento alla famiglia di Manuel. Il padre Franco, ad esempio, non ha mia nascosto i dubbi che nutriva sul futuro della coppia e secondo gli ultimi rumor potrebbe aver influenzato Manuel a lasciare la principessina dopo un mese dalla fine del GF Vip.