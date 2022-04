Molti avvenimenti elettrizzeranno i telespettatori di Una vita durante le puntate previste tra il 4 e il 9 aprile in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della soap opera segnalano che Antonito Palacios farà ritorno dal Marocco mentre Bellita Del Campo capirà che suo nipote Ignacio Quiroga le ha raccontato un sacco di bugie.

Una vita: anticipazioni puntate dal 4 al 9 aprile

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in onda dal 4 al 9 aprile in televisione rivelano che Genoveva (Clara Garrido) entrerà in possesso delle prove sul losco passato di Marcos grazie a Cuevas.

Per questo motivo, la darklady concederà un giorno all'impresario per venderle il 15% delle sue azioni della società. Anabel, invece, riuscirà a fuggire di casa e incontrare Aurelio in gran segreto.

Soledad consegnerà a Mendez una foto di Natalia per verificare la sua colpevolezza nella morte di Felicia Pasamar (Susana Sotelo). In seguito, la domestica dei Bacigalupe riceverà una lettera contente della dinamite. Dall'altro canto, la sorella di Aurelio cercherà di conquistare la fiducia di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), confessandogli di essersi messa d'accordo con Genoveva per rovinargli l'esistenza. Alla fine, Liberto confermerà la versione della messicana, visto che aveva spiato la chiacchierata.

Antonito torna a casa profondamente cambiato

Nelle nuove puntate di Una vita, i Palacios crederanno che Antonito sia rimasto ferito in Marocco. Il Ministero della Difesa, a questo punto, tranquillizzerà i famigliari che le condizioni del deputato non sono gravi. Ma ecco che Ramon (Junnma Navas) e Carmen scopriranno che c'è stato uno scambio di persona, visto che il padre di Moncho è al momento disperso, se non accadesse il colpo di scena.

Antonito (Alvaro Quintana) farà ritorno a casa profondamente cambiato. Il giovane, infatti, diventerà un fervido credente.

Il commissario Mendez, invece, avrà una strana reazione quando incontrerà Daniela al Nuovo Secolo XX. Sabina, invece, diventerà geloa di Roberto. A tal proposito, il nonno di Miguel coglierà la cameriera italiana mentre sta curiosando all'interno della cantina del loro locale.

Bellita scopre che Ignacio si è presa gioco di lei

Bellita Del Campo farà una brutta scoperta. La cantante, infatti, capirà che Ignacio si è presa gioco di lei. José Miguel, a questo punto, si dirà disposto a mettere in riga il loro nipote, se entrambi non finissero per passare una notte brava all'interno di un locale.

Infine Cailda incontrerà un ambulante identico a Martin per le vie di Acacias 38. Per questo motivo, la domestica di Rosina (Sandra Marchena) e Liberto crederà che si tratti del fantasma del suo defunto marito.