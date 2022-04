Nella puntata di martedì 5 aprile 2022 di Mattino 5, programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5, si è parlato di Nicolas Vaporidis, naufrago dell'Isola dei Famosi 2022.

Quest'ultimo è stato criticato dal gruppo dei suoi compagni d'avventura, poiché si isola spesso e lo vedono piuttosto stratega nel creare dinamiche per il survivor show di Mediaset. Anche l'opinionista Emanuela Tittocchia ha avuto la stessa impressione sull'attore romano, tanto da definirlo poco sincero nell'esprimere le nomination. Secondo la Tittocchia, Vaporidis avrebbe mandato a rischio eliminazione naufraghi che direbbe di stimare di più rispetto ad altri.

A difenderlo ci ha pensato l'ex gieffino Biagio D'Anelli, che ha spiegato che l'attore non avrebbe fatto nulla di male nell'usare strategie in un gioco.

Le dichiarazioni di Tittocchia e Biagio D'Anelli su Vaporidis

"Non capisco questi finti moralisti che devono dire "davanti alle telecamere sta recitando, lui è un regista ed è un attore". Scusatemi, c'è un montepremi, è una gara? Devo vincere? È impossibile dire non faccio strategie", ha spiegato Biagio D'Anelli, prendendo le difese di Nicolas Vaporidis a Mattino 5. "Stiamo giocando ed è normale che uno faccia strategie, però se in diretta dici "io non ho strategie, non mi sono studiato niente e prendo decisioni di pancia", ha poi replicato il giornalista Andrea Franco Alajmo, facendo riferimento alla presunta incoerenza di Vaporidis all'Isola dei Famosi 2022.

"È un bugiardo. Manda in nomination le persone che dice di stimare di più e come fai a nominarle e dire "tanto so che il pubblico le premia"? Ma di cosa stiamo parlando", ha risposto l'opinionista Emanuela Tittocchia attaccando l'attore di Notte prima degli esami. "Anche se stesse giocando e prendendo in giro tutti quanti, qual è il problema?

Lui è andato all'Isola per mettersi in gioco e vincere un montepremi", ha continuato a ribattere D'Anelli. "Non è onesto, non è sincero", ha commentato Tittocchia irremovibile su Vaporidis.

"Cos'è che non ti piace del percorso di Vaporidis?", ha chiesto l'ex gieffino Biagio a Tittocchia. "Che si sente un po' sto cavolo", ha infine replicato l'opinionista.

Biagio D'Anelli su I Cugini di Campagna all'Isola: 'Litigheranno tra di loro'

Nella puntata di lunedì 4 aprile 2022 dell'Isola dei famosi sono giunti Nick Luciani e Silvano Michetti de I Cugini di Campagna, con ospite in studio Ivano Michetti.

Nonostante le varie polemiche sulla presunta bestemmia di Silvano, Biagio D'Anelli ha espresso un parere positivo sul gruppo musicale: "Sono contento che dopo essersi sciolti siano tornati insieme e sbarcati sull'Isola, secondo me litigheranno tra di loro".