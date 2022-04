Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Nero a metà, nella seconda puntata della terza stagione che andrà in onda lunedì 11 aprile in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo secondo appuntamento verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio con protagonista Claudio Amendola. Entrando nello specifico della trama, nelle indagini sulla scomparsa di Clara verrà fuori un dettaglio macabro, cioè verrà trovata il corpo senza vita di una ballerina che sarà collegato alla scomparsa di Clara.

Carlo e Malik quindi indagheranno nella vita privata della ballerina per scoprire ulteriori dettagli che hanno portato alla sua morte.

Successivamente, Guerrieri farà importanti progressi nelle indagini inerenti alla scomparsa dell'ex moglie. L'uomo infatti riuscirà a collegare alcuni spostamenti della donna e giungerà al casale, ma poi una volta arrivato non troverà Clara ma solo delle tracce di sangue.

Carlo e Malik indagheranno sulla morte di una ballerina collegata alla scomparsa di Clara

Nella seconda puntata in onda settimana prossima su Rai 1, continueranno le indagini sulla scomparsa di Clara, ex moglie di Carlo e madre di Alba. Infatti, la donna sarà sparita nel nulla proprio il giorno della sua scarcerazione.

In questo secondo appuntamento però, ci sarà un colpo di scena davvero inquietante, in quanto verrà ritrovato il corpo senza vita di un ballerina che sembrerà essere collegato proprio alla scomparsa dell'ex moglie di Guerrieri.

Intanto, Carlo e Malik indagheranno sulla vita privata della vittima e approderanno al locale di proprietà di Alfio Pugliani.

Nel frattempo, Cantabella senza dire nulla a Guerrieri si infiltrerà per scoprire quanti più dettagli possibili sulla spaccio di cocaina a Roma, che sarà legato proprio a Pugliani.

Carlo farà importanti progressi nelle indagini sulla scomparsa di Clara

Invece, nell'episodio quattro del secondo appuntamento, i due protagonisti Carlo e Malik indagheranno sulla misteriosa morte di un sacerdote.

Quest'ultimo verrà assassinato con un colpo di pistola.

Intanto, nel luogo in cui verrà trovato il corpo senza vita dell'uomo di chiesa, arriverà anche il capo della scientifica, Elisa Cori. Inoltre, in questa circostanza si scoprirà che la donna, in passato, avrà avuto una relazione con il nuovo arrivato Bragadin.

Poco dopo, le indagini di Carlo sulla scomparsa di Clara, porteranno a dei risultati davvero importanti. In particolare, Guerrieri riuscirà finalmente a ricostruire alcuni spostamenti della sua ex moglie e giungerà fino al casale. Poi però l'uomo quando giungerà sul posto non troverà la donna, ma solo delle tracce di sangue.