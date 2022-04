L'attesa è stata lunga, ma Stranger Things sta per tornare su Netflix con gli episodi inediti della quarta stagione. La distribuzione sulla piattaforma avverrà in due tranche. Il 27 maggio saranno pubblicati i primi quattro episodi, mentre i restanti cinque arriveranno il 1° luglio. In attesa di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della serie in questa nuova avventura, i fan hanno visto che nell'ultimo trailer sono presenti alcuni dettagli inediti della stagione, tra cui il volto del nuovo villain del Sottosopra: Vecna. A differenza delle stagioni precedenti, stavolta i ragazzi di Hawkins dovranno affrontare un vero e proprio mostro "umanoide", secondo i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie, molto più pericoloso del Demogorgone e del Mind Flayer.

Anticipazioni Stranger Things 4: chi è Vecna, il villain della nuova stagione

Nell'ultimo trailer di Stranger Things 4 i fan hanno potuto dare uno sguardo alla creatura mostruosa che nella nuova stagione, scatenerà una vera e propria guerra tra i protagonisti e il Sottosopra. Ma cosa sappiamo di questo villain? Alcune informazioni sono state fornite dai fratelli Duffer, i creatori della serie. Nel corso di un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, i noti registi e produttori hanno rivelato che il mostro si chiama Vecna e, come i precedenti mostri, prende il suo nome da un personaggio di Dungeons & Dragons, un potente mago "non-morto". I Duffer hanno spiegato che si tratta di un "ex essere umano, il cui aspetto è cambiato con l'esposizione al Sottosopra per oltre vent'anni".

Il mostro "umanoide" è fatto di un tessuto muscolare fibroso, percorso da radici e forme organiche. La pelle della creatura, inoltre, è molto pallida, poiché non vede la luce del sole da molti anni.

Undici dovrà recuperare i suoi poteri per combattere Vecna

La presenza di Vecna nei nuovi episodi di Stranger Things 4 diventerà ancora più spaventosa perché, stavolta, non ci sarà Undici (Millie Bobby Brown) a difendere Hawkins.

Lo ha anticipato a Entertainment Weekly Ross Duffer. "Una parte di tensione della quarta stagione è data dal fatto che emerge questa nuova minaccia e Undici non è lì", ha dichiarato il co-creatore. Come il pubblico è già a conoscenza, la ragazza ha anche perso i suoi poteri alla fine della terza stagione e, dunque, non potrà (almeno inizialmente) aiutare i suoi amici.

La creatura Vecna, inoltre, risulterà ancora più paurosa poiché è "accompagnata" da un vero e proprio esercito di pipistrelli che gli autori hanno ribattezzato come "demo-bat". "Quando arrivano in centinaia, queste creature possono essere pericolose. Inoltre, sono capaci di nascondersi e fungere da spie", ha spiegato Duffer.

I fratelli Duffer spiegano perché 'Creel House' è importante in Stranger Things 4

Il male tornerà presto ad Hawkins o, probabilmente, non è mai andato via. È ciò che emerge dal trailer e dai dettagli anticipati dagli autori. Un'ambientazione significativa della quarta stagione di Stranger Things sarà la Creel House. Come è stato mostrato in un teaser di alcuni mesi fa, alla fine degli anni '50 la casa fu teatro di un orribile crimine.

Victor Creel e la sua famiglia si era da poco trasferita ad Hawkins quando iniziarono ad accadere strani avvenimenti: luci tremolanti, interferenze radio e animali morti. Poi, una notte, la moglie e i figli morirono e l'uomo fu accusato del raccapricciante assassinio e rinchiuso in un ospedale psichiatrico. I fan rivedranno il personaggio nel 1986 (con il volto di Robert Englund), quando i ragazzi protagonisti scopriranno un legame tra l'orribile fatto e gli eventi delle prime tre stagioni. "Ciò che è accaduto in quella casa sarà fondamentale per capire cos'è successo a Hawkins in tutti questi anni", ha rivelato a EW il co-creatore Ross Duffer.