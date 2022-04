Sono passati pochi giorni da quando Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta negli studi di Uomini & Donne: il ragazzo si è fidanzato con Valeria Cardone, rifiutando Federica Aversano. Quest'ultima, però, potrebbe non aver concluso il suo percorso nel dating show. Secondo Mondo Tv 24, la redazione del programma ambirebbe a richiamare la napoletana per due possibili, ma differenti ruoli: tronista affianco alla new entry Veronica Rimondi o dama richiesta da Alessandro Vicinanza per una conoscenza.

Aggiornamento sulla 'non scelta' di Matteo a U&D

Si sta facendo un gran parlare su Federica Aversano e del suo futuro in televisione.

Anche se la ragazza ha detto "no" a un'immediata conoscenza con Alessandro Vicinanza (che gliel'ha proposto subito dopo il rifiuto ricevuto da Matteo Ranieri), continuano a circolare voci su un suo ritorno nel programma in nuove vesti.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'ex corteggiatrice sarebbe in cima alla lista dei desideri della redazione, che ambirebbe far rientrare la giovane dalla porta principale, dopo la cocente delusione d'amore che ha vissuto di recente: "Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma, su invito della conduttrice, starebbe spingendo a far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione"-

Le opzioni per la bella napoletana nel cast di U&D

Nello specificare che, se tornasse nel cast di U&D, Federica non ricoprirebbe più il ruolo di corteggiatrice, l'indiscrezione aggiunge: "Diventerebbe tronista o, in alternativa, conoscenza di Alessandro".

La redazione del dating show, dunque, avrebbe le idee molto chiare: la napoletana ha dimostrato di avere carattere e sarebbe adatta a vestire sia i panni di protagonista del Trono Classico, che quelli di dama dell'Over. Questa seconda opzione alla giovane è già stata proposta pochi minuti dopo la "non scelta" di Matteo.

L'ex di Ida Platano, infatti, ha fatto richiamare Aversano in studio per chiederle di intraprendere una conoscenza senza impegno, anche solo per voltare subito pagina dopo il rifiuto appena ricevuto.

La ragazza, però, ha risposto di no, perché non si sentiva mentalmente pronta a iniziare una nuova frequentazione dopo aver dedicato oltre quattro mesi a "inseguire" una persona che alla fine le ha preferito un'altra.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il retroscena sul futuro di Federica a U&D potrebbe essere verosimile: mancano meno di due mesi, infatti, alla fine della stagione 2021/2022 ed è improbabile che venga presentata un'altra nuova tronista dopo Veronica Rimondi.

Più plausibile, invece, è l'ipotesi che vorrebbe Aversano seduta sulla poltrona rossa dopo la pausa estiva: in quel caso la ragazza avrebbe tutto il tempo per fare un percorso completo e soprattutto senza la fretta di dover scegliere prima che il programma vada in vacanza.

I fan del dating show, inoltre, non credono molto al possibile ritorno di Federica per Alessandro: qualora avesse voluto conoscere l'ex di Ida, la giovane avrebbe accettato la sua proposta una decina di giorni fa, quando lo ha avuto di fronte e si è sentita dire cose bellissime (addirittura lui sarebbe stato disposto a lasciare la trasmissione pur di fare qualche uscita con la napoletana).

Ora che Riccardo Guarnieri è rientrato nel cast fisso del Trono Over, nulla si può escludere categoricamente: i telespettatori, infatti, si aspettano che possa accadere di tutto da qui alla fine di maggio.