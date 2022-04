Trentanove anni, originario di Salerno, Alessandro Vicinanza ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatore di Ida Platano. Il cavaliere ha spiegato di essere rimasto colpito dall'ex di Riccardo Guarnieri e per tale motivo ha deciso di mettersi in gioco nel people show di Canale 5. Inizialmente il rapporto tra i due sembrava procedere a gonfie vele tra progetti di week end ed esterne all'insegna dell'allegria e della complicità. Il feeling si è incrinato con la siciliana che non ha gradito alcuni comportamenti di Vicinanza. Quest'ultimo, dopo aver chiuso con Ida, ha riferito di essere interessato a Federica Aversano, ex corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri.

La casertana, però, non ha voluto approfondire la conoscenza con il 39enne che è successivamente uscito con Desiree ma la conoscenza tra i due si è subito arenata con la frusinate che non ha nascosto la sua delusione per alcune affermazioni di Alessandro: "Non è la persona adatta a me, pensa che la mia vita sia banale". Il discorso è scivolato sulle vacanze con Maria De Filippi che ha rimproverato il cavaliere: "So che andrai ad Ibiza a Pasqua mentre lei trascorrerà le feste in famiglia ed anche questo ti sembra molto lontano dal tuo stile di vita. Hai mostrato poca sensibilità".

Maria De Filippi sbotta col cavaliere: 'Se potessi farei la vacanze con mia madre'

Dopo aver chiuso con Ida Platano, Alessandro Vicinanza ha iniziato a frequentare Desiree, una corteggiatrice originaria di Anagni che lavora in un'impresa di pulizia.

Tra i due sono emerse delle divergenze fino alla decisione di interrompere immediatamente la conoscenza nel corso della puntata di giovedì 21 aprile. Il salernitano ha spiegato di non provare attrazione nei confronti della dama mentre quest'ultima ha riferito di sentirsi a disagio con lui e che l'ha messo in imbarazzo quando si sono visti in esterna.

"Ho detto che la prossima vacanza che farò con mia figlia sarà a mare e mi ha detto che sono banale, ma io vivo di cose semplice" - ha sottolineato Desiree con Maria De Filippi che si è scagliata contro il trentanovenne facendo riferimento alla decisione della donna di trascorrere il giorno di Pasqua in famiglia. "Se potessi festeggiare con mia madre sceglierei questo tutta la vita" - ha sottolineato la conduttrice con Alessandro che ha provato a difendersi affermando di essere stato a Scalea con la famiglia dell'ex fidanzata per amore.

Sarcastica la replica della conduttrice: "Che fatica, il principe ha fatto una vacanza in un quartiere popolare".

Alessandro ha lasciato la professione di commercialista per investire nel settore floreale

Non è la prima volta che Alessandro Vicinanza viene richiamato da Maria De Filippi. In un'altra circostanza fu bacchettato dalla conduttrice per non aver preso le difese di Ida Platano dopo una sfuriata di Tina Cipollari. Non solo polemiche per il salernitano che è uno dei volti più apprezzati di questa stagione di Uomini e donne.

Il cavaliere 39enne è laureato in economia e commercio e per un periodo ha svolto la professione di commercialista. Successivamente ha deciso di investire nel settore floreale diventando il titolare dell'Avagliano Home Flower che si occupa di addobbi. Ama la buona, cucina, lo sport ed è legatissimo alla sua nipotina oltre che ai suoi adorati cani. Su Instagram è seguito da oltre ventimila follower.