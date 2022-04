Si sta facendo un gran parlare della ritrovata sintonia tra Ida e Riccardo. Da quando il cavaliere è rientrato nel cast di Uomini & Donne, non passa puntata che non balli con l'ex fidanzata o che non abbia con lei un lungo botta e risposta su temi legati al loro passato insieme. Esperti di Gossip come Alessandro Rosica, Deianira Marzano e Amedeo Venza, però, stanno gettando ombre sull'ex coppia: pare che Platano e Guarnieri si sentano da mesi e che stiano solo prendendo in giro la redazione e il pubblico del dating show.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

L'indiscrezione che sta circolando da giorni su Ida e Riccardo è abbastanza clamorosa. Tramite i loro profili Instagram, infatti, Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno fatto sapere che i due protagonisti di U&D starebbero raccontando qualche bugia sul loro passato.

Agli esperti di gossip appena citati è arrivata all'orecchio la chiacchiera secondo la quale tra la dama e il cavaliere ci sarebbero contatti telefonici da mesi, mentre davanti alle telecamere starebbero fingendo di non parlarsi da almeno un anno.

Anche Alessandro Rosica ha confermato il rumor che da qualche tempo impazza sull'ex coppia del Trono Over e per contestare il comportamento apparentemente scorretto dei due, si è rivolto alla redazione del dating show suggerendo una "punizione" per chi starebbe prendendo in giro i telespettatori.

Le chiacchiere sugli ex piccioncini di U&D

In una storia che Rosica ha pubblicato su Instagram il 18 aprile campeggia un post dedicato a Ida e Riccardo e ai loro presunti contatti telefonici nel periodo precedente al ritorno di lui nel cast di U&D.

"Quando prendiamo provvedimenti per Isa e Riccardo?", ha esordito l'esperto di gossip taggando nel post l'autrice del dating show Raffaella Mennoia.

Rosica si è accodato ai colleghi per contestare i comportamenti apparentemente contro le regole di Platano e Guarnieri e l'ha fatto chiedendo che gli addetti ai lavori li puniscano per non raccontare la verità ai telespettatori.

"Basta prendere in giro voi e il pubblico. Sono decenni che fanno questi giochini", ha concluso il romano nello sfogo social.

Le anticipazioni delle nuove puntate di U&D

Bisogna sottolineare che da settimane su Ida e Riccardo si sta scrivendo e dicendo di tutto. Tra venerdì e sabato scorso, ad esempio, sui social ha cominciato a serpeggiare un gossip sull'ex coppia, ovvero che i due fossero stati a cena insieme dopo una registrazione di U&D.

Le anticipazioni della puntata che Maria De Filippi ha condotto il giorno prima di Pasqua, però, hanno fatto chiarezza su questo rumor: la donna che era con Guarnieri in pizzeria la sera prima (quella che indossava una giacca fucsia simile a quella che Platano sfoggiava in alcune sue storie di Instagram) era Mariagrazia, una dama del parterre che il pugliese sta frequentando dopo la rottura con Gloria.

A riprova del fatto che la parrucchiera di Brescia non ha mangiato con l'ex fidanzato, ci sono i contenuti social che ha postato lei quel giorno, ma anche lo spoiler sulla sua assenza alla registrazione di sabato 16 aprile (Ida non era in studio e nessuno ha spiegato perché).

Riccardo, dunque, sta uscendo con delle signore, ma non perde l'occasione per ballare con la ex nel corso delle riprese alle quali partecipano entrambi.

I telespettatori sono certi che prima o poi ci sarà un ritorno di fiamma tra la dama e il cavaliere, ma lui per ora si dice fermo nella decisione di voltare pagina e conoscere nuove persone.