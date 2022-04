Svolte importanti nella puntata di Un Posto al sole in onda su Rai 3 mercoledì 6 aprile 2022 alle 20:45 circa e su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni del nuovo episodio di Upas si concentrano su Michele che, dopo aver visto la grande complicità che c'è tra Silvia e Giancarlo, prenderà una decisione molto importante che cambierà per sempre la sua vita e non solo. Rossella ne soffrirà, ma non sarà l'unico trauma al quale dovrà far fronte. A spiazzarla, anche una scoperta molto dolorosa su Riccardo e Virginia nelle prossime puntate della soap opera.

Nel frattempo, Nunzio proverà a fare marcia indietro e a mettere da parte il suo orgoglio per amore di Chiara, che ormai è rimasta intrappolata nella rete di Lara e Roberto, pronti a soffiarle l'hotel di suo padre facendo leva sulle sue fragilità.

Un Posto al sole episodio 5918 mercoledì 6 aprile 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al sole della puntata di domani, raccontano che Bianca non riuscirà a uscire dalla trappola della web challenge nella quale è finita. Le prove da superare sono sempre più difficili e pericolose e rischiano di farla finire in seri guai.

Mentre Bianca è tormentata da questo pensiero fisso, Franco e Angela non sembrano curarsi di lei, pensando che il suo nervosismo sia dovuto ai capricci dell'età.

La loro priorità pare quella di litigare continuamente, situazione che culminerà con la decisione di Angela di lasciare di nuovo Napoli, andando contro il parere di Franco e Giulia.

Nunzio medita sulla possibilità di seguire Chiara

Non è stata una grande idea quella di affrontare così duramente Roberto; in questo modo, Nunzio non ha fatto che aumentare il desiderio di Ferri di rivalersi sulla giovane Petrone e calcare la mano.

Nei nuovi episodi di Upas, Nunzio continuerà ad aiutare Chiara a uscire dalla dipendenza, ma la cattiveria di Lara sarà tale da rovinare tutto. Intanto, il ragazzo mediterà sulla proposta della fidanzata di seguirlo, mettendo da parte il suo proverbiale orgoglio.

Michele spiazza Silvia, spoiler Upas

Il ritorno di Michele a Napoli ha creato parecchie tensioni, sia in famiglia che tra gli amici.

Giancarlo è ormai nella vita di Silvia e il povero Saviani non può fare altro che gettare la spugna davanti all'evidenza.

Sarà così che nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 6 aprile 2022 in onda su Rai 3, Michele spiazzerà silvia con una proposta inaspettata. Il divorzio è l'unica possibilità per voltare pagina una volta per tutte, visto che non c'è possibilità di ricostruire un matrimonio ormai fallito. Nell'attesa di sapere se Saviani lascerà Napoli, Silvia si consolerà tra le braccia di Giancarlo, pronta anch'essa a una nuova vita.