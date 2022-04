L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2022 continua e la fame e il nervosismo sono sempre più evidenti. Dopo l’eliminazione avvenuta nella puntata di lunedì 4 aprile, Roberta Morise, in coppia con Blind, è finita su Playa Sgamada, dove è diventata una concorrente singola. Durante la giornata di ieri, la naufraga non ha preso bene l’eliminazione subita, e si è lasciata andare a un lungo sfogo con Laura Maddaloni, contro la compagna di Marco Cucolo.

Isola Dei Famosi, lo sfogo di Roberta

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi del 4 aprile 2022, Roberta Morise e Blind hanno lasciato Playa Accopiada, per andare a finire su Playa Sgamada.

Qui, Roberta ha trovato Laura Maddaloni, con la quale si è lasciata andare a un lungo sfogo contro Lory Del Santo. La naufraga ha iniziato a inveire contro la showgirl, dicendo: “Non ti inventare delle storie, non andare a parlare di me dietro le spalle dicendo che c’è più feeling con altra gente. Non dire cazzate che non ti crede nessuno. E chi ha vinto? Lory Del Santo! Sai come sono uscita? 'Roberta come stai', mi fa Ilary dallo studio. E come sto? Brava lei, lei gioca bene, io non so giocare, ha vinto il saper giocare che per me significa interpretare il ruolo di Lory”.

Ma lo sfogo della Morise non si è fermato, e ha continuato a sparlare anche di tutto l’ex gruppo, dicendo: "Ci sono persone che non sanno vivere la vera essenza dell’isola.

Io ho visto solo persone dormire, stare in tenda, non fare gruppo, non fare nessun tipo di attività se non nel momento della lucina rossa accesa. Lì si animano. Mettiti in gioco fai le cose datti da fare ma oggi arrivi e Roberta e Blind ciao, a casa. Allora mi faccio una vacanza!” Pare dunque che la naufraga abbia molto risentimento nei confronti anche del pubblico il quale ha preferito salvare persone che, a suo dire, non contribuiscono molto allo spirito dell’Isola.

Antonio Zequila commenta Roger, Estefania e Jeremias

Antonio Zequila è stato il primo eliminato di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Durante un’intervista, Zequila ha lanciato uno scoop in merito alla storia nascente tra Estefania e Roger e chiarendo anche gli attacchi subiti da Jeremias. Antonio ha iniziato dicendo che nel corso della sua permanenza sull’Isola è stato appellato più volte come viscido da Jeremias in quanto ci provava con Estefania.

Questo, a detta di Zequila, è assolutamente falso in quanto Estefania avrebbe detto a Zequila in albergo che Roger non era una persona adatta a lei e che era un bamboccio. Andando avanti l’attore ha rivelato che la modella avrebbe detto a Zequila di provare attrazione per Jeremias, il quale però è fidanzato. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la storia di Antonio è vera o meno.