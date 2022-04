Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato statunitense creato da Lee Philips Bell e William J. Bell da lunedì 2 a domenica 8 maggio raccontano che Thomas affronterà Vinny, così da scoprire se quest'ultimo ha alterato i risultati del test di paternità. Steffy, intanto, non vorrà essere accompagnata dal suo primo appuntamento dal medico né da Liam e nemmeno da Finn. Hope, invece, dirà al giovane Spencer di non essere sicura di riuscire a dimenticare il tradimento subito, nel frattempo Thomas nutrirà diversi sospetti sulla manomissione del test del DNA da parte di Vinny.

Flo, in ultimo, sarà riaccolta in famiglia, mentre Zoe tenterà di ricucire il rapporto amoroso con Carter.

Le anticipazioni della soap opera americana per gli episodi che andranno in onda da lunedì 2 a domenica 8 maggio, evidenziano che Thomas affronterà Vinny per scoprire se l'amico ha manomesso i risultati del test di paternità.

Il giovane Forrester, difatti, vorrà capire se Steffy aspetta un bambino dal fidanzato Finn o da Liam. Nel caso in cui il giovane Spencer fosse il padre del bimbo che porta in grembo la figlia di Ridge, Thomas crederà di avere una chance di poter tornare assieme a Hope.

Steffy, intanto, declinerà le offerte di Liam e Finn di essere accompagnata al suo primo appuntamento dal medico.

Gli spoiler della fiction daily statunitense per le puntate che saranno trasmesse dal 2 all'8 maggio riportano che Hope sconvolgerà Liam dicendogli di non essere certa di riuscire a superare il tradimento subito.

Wyatt, poco dopo, chiederà a Katie di parlare con le sue sorelle dell'accettazione e del perdono della giovane Fulton per conto suo.

Thomas, dopo lo scambio di vedute con Vinny, sospetterà che l'amico possa aver alterato i risultati del test del DNA. Finn, invece, avrà uno scontro in ospedale con Vinny.

Le trame di Beautiful dal 2 all'8 maggio svelano che Flo riceverà, da parte delle sue zie, la splendida notizia di essere stata riaccolta in famiglia.

Bill, successivamente, si soffermerà per chiedere a Katie di dargli un'ulteriore chance. Fulton junior, intanto, riceverà un inaspettato dono da parte di Donna, Katie e Brooke.

Zoe, in ultimo, proverà a riconquistare Carter. La ragazza, difatti, metterà in atto un piano per far sì che il suo amato la perdoni per averlo tradito con Zende, così da tornare a formare una coppia.