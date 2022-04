Peppe Zarbo interpreta da anni il ruolo di Franco Boschi in Un posto al sole. In una recente intervista, l'attore ha parlato della web-challenge in cui è rimasta coinvolta la piccola Bianca. La storia della figlia di Angela sta appassionando i telespettatori di Rai 3 e, a detta dell'interprete di Franco, ci saranno sviluppi nella vicenda, fino ad arrivare all'epilogo, quando la verità verrà a galla.

Un posto al sole, Bianca partecipa a una web-challenge: le parole dell'attore di Franco

Bianca Boschi sta attraversando un periodo complicato. La figlia di Franco ha subito un duro colpo quando è partita sua mamma Angela e ha iniziato a partecipare a una web-challenge.

L'allieva di Viola ha ricevuto ordini da un losco individuo, attraverso messaggi vocali sul cellulare. L'identità della persona che sta chiedendo alla ragazzina di commettere reati non è stata ancora resa nota. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la giovane Boschi ha imbrattato il muro della scuola e ha rubato il cellulare della sua insegnante. In merito alla delicata questione affrontata all'interno della soap partenopea, l'attore di Franco ha affermato: ''Penso che la trama sia molto interessante. Stavolta, riguarda non solo i bambini che ci seguono, ma anche i genitori''.

Un posto al sole: l'assenza di Angela e il commento dell'attore di Franco

Peppe Zarbo ha spiegato che gli autori di Un posto al sole sono stati bravi a intrecciare il malessere di Bianca per l'assenza di Angela, con la web-challenge.

A tal proposito, l'interprete di Franco ha dichiarato: ''Non ti immagini di certo che un ragazzino possa cascare in queste trappole''. Inoltre, l'attore ha rivelato che le puntate relative ai problemi familiari della famiglia Boschi sono state apprezzate dal pubblico di Rai 3, anche dal punto di vista degli ascolti. A tal proposito, Zarbo ha affermato: ''Ritengo che il tema di Bianca abbia interessato''.

Un posto al sole: l'epilogo della web-challenge di Bianca

Al momento, la curiosità dei telespettatori riguarda la misteriosa identità della persona che si nasconde dietro la voce camuffata che impartisce ordini a Bianca. In particolar modo, attualmente, non è ancora chiaro chi sia l'organizzatore della web-challenge. In ogni caso, in base a quanto dichiarato da Peppe Zarbo, nelle prossime puntate ci sarà una svolta a riguardo.

Infatti, l'attore di Franco ha spiegato che ci saranno nuovi sviluppi e, alla fine, tutti i nodi verranno al pettine. In particolar modo, l'interprete del papà di Bianca ha rivelato: ''La storia si svilupperà ulteriormente, finché non arriveremo a chiudere il cerchio''. Zarbo, inoltre, ha anticipato che Angela sarà più presente nella vita di sua figlia. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire qualcosa in più sulla vicenda.