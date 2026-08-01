Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 3 al 7 agosto Clara metterà Rosa alle strette e scoprirà tutta la verità. Anna deciderà di affrontare Gianluca mentre Marina inizierà a capire che il suo piano con Mori è destinato a fallire. Raffaele infini inizierà a salutare alcuni condomini che partiranno per le vacanze estive.

Le ragioni di Alberto

Dopo il duro confronto con Gianluca, Alberto dovrà fare i conti con la realtà. L'uomo infatti dovrà comunicare a Federico che la vacanza con il fratello maggiore non si farà più.

Proprio mentre l'avvocato cercherà di trovare il modo giusto per spiegare la faccenda al suo bambino, Anna farà un colpo di testa. La ragazza deciderà di presentarsi da Gianluca e affrontarlo. Anna cercherà di aiutare Gianluca a buttare giù il muro che si è costruito intorno ma non sarà affatto facile. Manuel continuerà a cercare lo zio Eduardo e Rosa farà sempre più fatica a tenere fede alla promessa fatta a Damiano. Di fronte alla titubanza di Rosa, Clara inizierà a capire che in realtà la sua migliore amica le nasconde qualcosa. Per questo motivo la metterà alle strette e la Picariello non potrà fare altro che confessarglie tutta la verità. Per Clara sarà un brutto colpo. La donna infatti sarà costretta ad affrontare la rabbia del tradimento di Eduardo e l'amarezza per le menzogne della sua migliore amica.

Le vacanze a Palazzo

Proprio mentre Raffaele inizierà a salutare i primi condomini.che partiranno per le vacanze, per Guido e Mariella inizieranno le vacanze a Palinuro. La situazione diventerà difficile da sostenere a causa della presenza ingombrante di Bice. Ad allietare ancora di più le giornate dei vigili di palazzo Palladini si aggiungerà anche Cotugno che, una volta arrivato, non perderai occasione per corteggiare Bice anche davanti a suo marito Sergio. Bice inizierà a divertirsi all'idea di essere contesa da due uomini e per questo motivo la sfida tra il barone di Rocca Secca e Massaro si farà sempre più accesa. Nunzio e Rossella intanto si prepareranno a tornare a Napoli ma la dottoressa Graziani inizierà a sentirsi in colpa per non aver detto la verità a Gianluca.

Per Luca le cose non andranno meglio. Il dottor De Santis infatti dovrà affrontare una nuova e dura fase della sua malattia che metterà tutti in allerta.

La ripresa di Jimmy

Niko e Manuela riceveranno il responso dello psicoterapeuta. I due però rimarranno sorpresi dal miglioramento del ragazzo. Jimmy infatti una volta rientrato a Napoli inizierà a riprendere in mano la sua vita e a divertirsi come un tempo. Niko entusiasta per il miglioramento di suo figlio non avrà il coraggio di metterlo al corrente del percorso terapiche dovrà affrontare. Le tensioni tra Diego e Ida torneranno a farsi sentire e nemmeno Giulia potrà fare nulla per placare gli animi dei ragazzi ormai giunti al capolinea. Anche per Marina le cose non andranno meglio.

La donna infatti comincerà ad acquisire la consapevolezza di aver fallito e che il suo piano con Mori è stato un buco nell'acqua. Ferri infatti sarà sempre più attratto dalla sua ex ed il suo atteggiamento non farà altro che alimentare la gelosia di sua moglie.