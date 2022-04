Venerdì 1° aprile, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di U&D dedicata alla richiesta di corteggiamento di Alessandro a Federica. Nel sentire il suo ex dichiararsi alla giovane che Matteo Ranieri non ha scelto, Ida ha perso le staffe e l'ha accusato di averla presa in giro sin dall'inizio della loro conoscenza. La napoletana Aversano, comunque, ha rifiutato la frequentazione col cavaliere del Trono Over anche lontano dai riflettori, cosa che lui sarebbe stato disposto a fare.

Tensione negli studi di U&D

Dopo la scelta di Matteo Ranieri nei confronti di Valeria Cardone, il pubblico di U&D ha assistito ad un altro momento molto chiacchierato.

Da quando sono trapelate le anticipazioni della puntata dedicata alla decisione del tronista ligure, molti spettatori erano curiosi di vedere con i propri occhi il tentativo di approccio di Alessandro verso Federica.

Il 1° aprile, dunque, è stata trasmessa su Canale 5 la parte della registrazione di sabato scorso in cui il cavaliere si è dichiarato alla corteggiatrice che era stata rifiutata pochi minuti prima dal protagonista del Trono Classico.

Dopo essersi occupata brevemente di Luca e della bella esterna che ha fatto con Lilli, Maria De Filippi ha chiamato a centro studio il napoletano Vicinanza e gli ha messo una seduta rossa di fronte.

Spiazzando un po' tutti i presenti, la giovane Aversano si è accomodata davanti all'ex di Ida e ha ascoltato in silenzio le parole con le quali ha cercato di convincerla ad intraprendere una frequentazione.

L'affondo della parrucchiera di U&D

"Mi piaci dal primo momento che ti ho vista, vorrei conoscerti. So che adesso non è il momento giusto, ma nella vita si va avanti. Concedimi una sola uscita", ha detto Alessandro prima che in studio si scatenasse una polemica piuttosto accesa.

Nel sentire il cavaliere dirsi interessato a Federica sin dalla prima volta che ha incrociato il suo sguardo davanti alle telecamere, Gianni e Ida sono scattati e gli hanno dato del falso.

Platano, in particolare, ha raccontato un aneddoto risalente al periodo iniziale della sua conoscenza con Vicinanza.

"Mi dicesti che sia tu che i tuoi amici l'avevate notata. Io non dimentico niente. Avresti dovuto dirlo prima. Tu mi hai usata per arrivare a lei", ha tuonato la dama del Trono Over con la voce tremante.

L'opinionista Sperti ha supportato la parrucchiera, certo del fatto che Alessandro non avrebbe dovuto portare avanti il loro rapporto se nei suoi pensieri c'era già la corteggiatrice di Matteo.

Il no al protagonista di U&D Over

Tra i tanti che hanno attaccato Alessandro per la dichiarazione che ha fatto a Federica, c'è anche Armando.

Dopo che Maria De Filippi gli ha dato la parola, il napoletano ha voluto provocare il collega di parterre chiedendogli se era disposto a lasciare la trasmissione pur di conoscere la ragazza che aveva appena avuto una delusione d'amore.

In pochi hanno creduto alla risposta affermativa di Vicinanza, che però ha portato avanti la propria idea aggiungendo: "Lei mi piace e vorrei conoscerla. Non avrei problemi a fare un aperitivo fuori".

La bella Aversano, dopo essere rimasta in silenzio per qualche minuto, ha chiesto alla conduttrice di U&D di poter intervenire per fare chiarezza sulla situazione.

"Io ti ringrazio, sei anche un bell'uomo, ma in questo momento non ho proprio la testa", ha fatto sapere la giovane.

Nonostante l'insistenza di Alessandro, Federica ha detto no ad un'eventuale conoscenza (sia davanti che dietro alle telecamere), e ha preferito tornare a casa da suo figlio per rimettere insieme il cuore che Matteo ha fatto in pezzi scegliendo Valeria.