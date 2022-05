La scelta della produzione di Amici di aumentare da cinque a sei il numero dei finalisti, non è piaciuta ai fan di due allievi già eliminati nel corso del serale. Un parere che stanno sposando alcuni spettatori del talent show è che al posto di Albe e Serena ci sarebbero dovuti essere LDA e Carola, ovvero un cantante e una ballerina a loro dire più meritevoli di partecipare all'ultima puntata della ventunesima edizione.

Aggiornamenti sul cast di Amici 21

Sono passati un paio di giorni da quando Maria De Filippi ha ufficializzato i finalisti di Amici 21: con un colpo di scena che ha spiazzato il pubblico e i ragazzi, la presentatrice ha promosso all'ultima puntata sei allievi anziché cinque.

Un pari merito assegnato dalla giuria nel ballottaggio per la scelta degli ultimi due alunni da far passare alla finale, ha permesso ad Albe e a Serena di portare a termine il percorso nella scuola insieme, da coppia quale sono da mesi.

Alcuni spettatori hanno storto il naso di fronte alla decisione della produzione di eliminare soltanto Dario Schirone in semifinale. Il ballerino, infatti, non è riuscito a convincere i tre giudici e ha dovuto lasciare il programma a un passo dal sogno.

La possibilità che è stata data ad Albe e Serena di partecipare alla diretta di domenica 15 maggio non ha fatto altro che alimentare un malumore che serpeggiava sul web da qualche settimana, ovvero da quando sono stati mandati a casa due talenti.

I commenti del pubblico di Amici

Tra i pareri negativi che i fan hanno espresso sui finalisti di Amici 21, spicca quello di chi ha voluto tirare in ballo un cantante e una ballerina che sono stati eliminati a metà serale.

"Sono pienamente d'accordo sul fatto che non si devono insultare i ragazzi perché è una cosa orribile, però se penso che al posto di Albe e Serena ci potevano benissimo stare Luca e Carola io mi incaz...

come una iena. Questi due saranno per sempre famosi, gli altri due no", ha scritto una spettatrice del talent show su Twitter, raccogliendo parecchi consensi.

Tra coloro che non sono contenti del passaggio in finale della coppia La Malfa-Carella, c'è anche chi si è rivolto direttamente a Maria De Filippi suggerendole: "Maria una volta che ci siamo, chiamiamo Luca e Carola e si fa in otto la finale".

Insomma, le esclusioni di D'Alessio e Puddu non sono ancora andate giù a un'ampia fetta del pubblico di Amici, che non perde occasione per attaccare la giuria e la produzione per la scelta di rinunciare a due talenti così forti e amati, preferendogli ragazzi a loro dire meno meritevoli.

Attesa per il vincitore di Amici

A far storcere il naso ad alcuni fan del programma,è stato anche il comportamento poco affettuoso che Serena ha avuto in semifinale quando Maria De Filippi ha messo alla prova lei e il fidanzato.

Visto che doveva essere assegnata un'ultima maglia d'oro per la finale (le altre erano già andate a Sissi, Michele, Luigi e Alex), la conduttrice di Amici gli ha informati che spettava a loro scegliere il quinto finalista e di conseguenza il secondo eliminato dopo Dario.

Se Albe si è subito proposto di lasciare il posto alla sua dolce metà tra le lacrime, la ballerina non ha battuto ciglio e non ha neppure provato a "sacrificarsi" per il suo amore. I telespettatori hanno notato la differenza di atteggiamento tra i due allievi, tant'è che la danzatrice Carella è stata sommersa dalle critiche di chi la considera "egoista" e non abbastanza innamorata del cantante col quale fa coppia dallo scorso autunno.

La finale di Amici andrà in onda domenica 15 maggio: quel giorno sarà proclamato il vincitore tra i sei ragazzi ancora in gara e a sceglierlo sarà il pubblico da casa con il televoto, ma anche giudici e professori.