Giovedì 19 maggio troveremo sul piano astrale Plutone insieme alla Luna stazionare nel segno del Capricorno, mentre Saturno risiederà sui gradi dell'Acquario. Il Sole, il Nodo Nord e Urano, al contempo, rimarranno stabili nel domicilio del Toro, così come Marte insieme a Nettuno proseguiranno il moto in Pesci. Mercurio, infine, continuerà la fase retrograda nel segno dei Gemelli come Giove e Venere permarranno in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno entusiasmante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: mondani.

Un po' per scacciare i pensieri malevoli e un po' per trascorrere del tempo assieme alle amiche di sempre, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero concedere una scanzonata parentesi mondana questo giovedì, durante la quale non baderanno a spese.

2° posto Toro: briosi. L'arma in più di questo giorno primaverile di casa Toro sarà, con ogni probabilità, l'eccelso tono umorale, grazie al quale il segno di Terra riuscirà a dribblare con uno splendente sorriso anche le eventuali insinuazioni o accuse poco piacevoli che giungeranno al suo cospetto.

3° posto Scorpione: terza decade top. Se da una parte i primi due decani del segno dello Scorpione potrebbero ancora essere in balia del nervosismo, dall'altra parte a beneficiare del parterre planetario di queste ventiquattro ore saranno probabilmente i nati della terza decade, specialmente per ciò che concernerà il fronte monetario.

I mezzani

4° posto Pesci: dritti al punto. Dotati di grande determinazione e vogliosi di evitare qualsiasi fraintendimento, il dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di andare sempre dritto al punto di ogni questione, bandendo così ogni volo pindarico in tal senso all'interlocutore.

5° posto Capricorno: basi solide. Le prime due decadi di casa Capricorno, nel corso del giovedì, avvertiranno presumibilmente il viscerale bisogno di proseguire il loro cammino esistenziale su solide basi, o ancor meglio certezze, sulle quali fare affidamento d'ora in avanti.

6° posto Leone: focus sui dettagli. Considerando che questa giornata potrebbe non essere tra le migliori per premere sul pedale dell'acceleratore, i felini saranno invitati dal parterre astrale a focalizzarsi sui dettagli inerenti ai progetti nati da poco o in fase embrionale.

7° posto Sagittario: chi fa da sé fa per tre. Più che per la voglia di assumere un mood individualistico, gli arcieri saranno, c'è da scommetterci, indotti a contare esclusivamente sulle loro forze, specialmente sul versante pratico, a causa delle recenti delusioni relazionali subite.

8° posto Gemelli: nuove alleanze. Per un segno Mobile come i Gemelli mettere in discussione le proprie priorità non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, anzi. A causa delle numerose destabilizzazioni degli ultimi mesi, però, i nativi potrebbero fare orecchie da mercante al possibile richiamo planetario che li inviterà a stringere nuove proficue alleanze.

9° posto Ariete: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per i nati Ariete nel ménage amoroso, in quanto sarà probabile che l'atmosfera nel focolare domestico non sarà particolarmente conciliante e, come spiacevole conseguenza, anche i bollori sotto le lenzuola verranno meno.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: sfide professionali.

I nati sotto il segno dell'Acquario, oramai da qualche giorno, stanno facendo i conti con dei stravolgimenti imponenti nel campo lavorativo. La giornata di giovedì potrebbe chiedere al segno d'Aria di mettersi di buona lena per contrastare le probabili sfide professionali che si frapporranno tra loro e le mete prefisse.

11° posto Cancro: comunicazione flop. Semaforo acceso sul rosso sul fronte comunicativo di casa Cancro, soprattutto per quanto riguarderà la cerchia familiare. Dialogare con un genitore o un fratello, difatti, sarà probabilmente un'impresa titanica, dove il fraintendimento sarà sempre dietro l'angolo.

12° posto Bilancia: relax. Tipica giornata dove il relax dovrebbe essere l'incontrastato protagonista di casa Bilancia, malgrado gli impegni professionali o alcune promesse fatte a una persona cara faranno sì che i nativi non potranno rilassarsi quanto meriterebbero.