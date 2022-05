Secondo le ultime anticipazioni della semifinale di Amici 21 che andrà in onda sabato 7 maggio in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tante novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, verranno svelati i nomi dei cinque allievi che accederanno alla finale della ventunesima edizione della scuola più famosa d'Italia, tra i sette rimasti in gara: Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele.

Inoltre, tra le novità della semifinale, ci sarà sicuramente il cambio di regole imposto da Maria De Filippi. Infatti, le tre manche da cui i telespettatori sono abituati a vedere l'eliminato provvisorio, ora saranno totalmente diverse, in quanto dalle tre partite verranno decretati i nomi dei primi tre finalisti.

I quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due si aggiungeranno alla finale. Secondo le ultime indiscrezioni, i primi tre finalisti di Amici 21 dovrebbero essere Sissi, Michele e Luigi. Invece, Alex, Albe, Serena e Dario si giocheranno gli ultimi due posti disponibili

Sissi, Michele e Luigi in finale

Sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale di Amici 21 che è stata registrata mercoledì 5 maggio. In questo penultimo appuntamento con il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, verranno svelati i nomi dei cinque finalisti di questa edizione.

La prima finalista dovrebbe essere la cantante Sissi (Silvia Cesana) della squadra Todaro-Cuccarini. La ragazza è stata subito seguita dal ballerino Michele Esposito del team Zerbi-Celentano.

Infine, il terzo finalista è il cantante Luigi Strangis, sempre del team della maestra Alessandra e del professore Rudy.

I quattro allievi che rimasti andranno al ballottaggio e solo due raggiungeranno gli altri tre in finale. La conduttrice avrebbe comunicato l'esito del ballottaggio solo in casetta. Dunque, i telespettatori scopriranno i nomi soltanto durante la messa in onda televisiva di sabato 7 maggio.

Marco Mengoni ospite della semifinale di Amici 21

Inoltre, nella semifinale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, l'ospite che canterà in studio sarà l'artista ex vincitore di X Factor, Marco Mengoni. Non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata della scuola più famosa d'Italia per scoprire chi saranno i cinque finalisti che si giocheranno la vittoria della categoria canto e ballo, ma soprattutto la vittoria del programma televisivo. L'appuntamento è per sabato 7 maggio alle 21:25 su Canale 5.