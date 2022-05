Manuel Bortuzzo è stato un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo nome, in passato, è balzato agli onori della cronaca per la sparatoria di cui è stato vittima il 3 febbraio 2019. In seguito all’evento, Manuel ha riportato una lesione midollare completa. Partecipando al reality ha voluto portare il suo mondo nel piccolo schermo, in quanto la sua "missione" è quella di avere "un mondo di pari opportunità per chiunque". Nella casa ha anche trovato l'amore, infatti Manuel era fidanzato con Lulù Hailé Selassié, ma la coppia si è lasciata recentemente.

Nome e cognome: Manuel Matteo Bortuzzo

Luogo di nascita: Trieste

Data di nascita: 3 maggio 1999

Età: 22 anni

Peso: informazioni non disponibile

Altezza: 1 metro e 89 centimetri

Professione: nuotatore

Segno zodiacale: Toro

Curiosità: ama molto la musica e suona sia il piano, che la batteria

Manuel Bortuzzo nasce e cresce a Trieste insieme al padre Franco, la madre Rossella e i fratelli Kevin, Michelle e Jennifer.

Successivamente si trasferiscono in Veneto e proprio qui inizia la passione per il nuoto. Abbandona gli studi dopo la licenza media e per perseguire la carriera da nuotare si trasferisce nel Lazio, specializzandosi nel mezzofondo.

Il 3 febbraio del 2019 un incidente stravolge la vita di Manuel. Mentre si trova all'esterno di un pub nella zona dell'Axa a Roma, Manuel viene raggiunto da tre colpi di pistola durante una sparatoria: resta paralizzato per una lesione al midollo.

Pochi giorni dopo l'agguato due giovani confessano di averlo colpito per errore: successivamente vengono condannati a 16 anni (pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi).

Manuel decide di raccontare la sua storia in un libro dal titolo "Rinascere", pubblicato nel novembre del 2019. Nel 2020 Manuel partecipa al docufilm Ultima gara che mescola realtà e finzione, infatti il film racconta la vicenda di Raoul Bova, appassionato di nuoto, che desidererebbe partecipare a una staffetta a quattro nella categoria senior e per concorrere alla competizione chiede aiuto a tre campioni: Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Massimiliano Rosolino.

Nessuno si sente pronto ad affrontare una gara agonistica, ma un giorno nel loro cammino incontrano Manuel Bortuzzo, che con la sua storia incoraggia gli atleti a essere più determinati e a vincere la competizione.

Di prossima uscita anche il film che racconta la storia di Manuel Bortuzzo, dal titolo "Rinascere". In cui Giancarlo Commare interpreterà il ruolo di Manuel, mentre Alessio Boni sarà Franco Bortuzzo. Il film verrà trasmesso su Rai 1 entro il 2022.

Martina Rossi , la fidanzata di Manuel presente durante la sparatoria: Manuel è stato legato alla nuotatrice Martina Rossi, che insieme a lui è stata coinvolta nella sparatoria del 3 febbraio 2019 uscendone indenne. La ragazza andò a trovare Manuel in ospedale il giorno di San Valentino. Come dichiarato dallo stesso Manuel all'interno della casa, la loro storia è durata otto mesi. L'avrebbe lasciata lui in quanto la conosceva da poco e in quel momento, vista la situazione, aveva bisogno di tempo per se stesso.

, la fidanzata di Manuel presente durante la sparatoria: Manuel è stato legato alla nuotatrice Martina Rossi, che insieme a lui è stata coinvolta nella sparatoria del 3 febbraio 2019 uscendone indenne. La ragazza andò a trovare Manuel in ospedale il giorno di San Valentino. Come dichiarato dallo stesso Manuel all'interno della casa, la loro storia è durata otto mesi. L'avrebbe lasciata lui in quanto la conosceva da poco e in quel momento, vista la situazione, aveva bisogno di tempo per se stesso. Federica Pizzi , la fidanzata di Manuel prima di entrare nella casa del Gf Vip: Federica è stata l'ultima fidanzata di Manuel prima che il ragazzo decidesse di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti tramite la famiglia di lei, in quanto è la figlia del dentista di Manuel. Dopo la separazione, i due ragazzi sono rimasti molto legati e Federica ha dimostrato il suo affetto al nuotatore entrando inviandogli dentro la casa una lettera piena di parole d'amore. La cosa non è piaciuta alla principessa Selassié, infatti Lulù si è scagliata contro l'ex di Manuel.

, la fidanzata di Manuel prima di entrare nella casa del Gf Vip: Federica è stata l'ultima fidanzata di Manuel prima che il ragazzo decidesse di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti tramite la famiglia di lei, in quanto è la figlia del dentista di Manuel. Dopo la separazione, i due ragazzi sono rimasti molto legati e Federica ha dimostrato il suo affetto al nuotatore entrando inviandogli dentro la casa una lettera piena di parole d'amore. La cosa non è piaciuta alla principessa Selassié, infatti Lulù si è scagliata contro l'ex di Manuel. Lulù Selassié e l'amore con Manuel all'interno della casa del Grande Fratello Vip: tra alti e bassi, all'interno del reality è nata la storia tra Manuel e Lulù. Dopo un primo approccio, Manuel ha rifiutato le attenzioni di Lulù, fino a porre fine alla liaison. Solo successivamente tra i due c'è un ritorno di fiamma e Manuel e Lulù hanno anche parlato di nozze. La relazione però è terminata poco dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo ha un profilo Instagram seguito da quasi 440.000 persone.

Attraverso la gallery il nuotatore racconta la sua vita e l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tanti gli scatti dedicati all'amicizia con Aldo Montano e all'amore con Lulù Selassié.

Manuel è presente anche su Twitter.

Manuel Bortuzzo entra ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip il 13 settembre del 2021, con il gruppo iniziale di 22 concorrenti. Nel reality instaura una relazione amorosa con Lulù Selassié, anche se gli inizi di questa storia d'amore non sono dei migliori, infatti Manuel allontana Lulù e rifiuta i suoi baci. Il rapporto si incrina anche perché tra Manuel e Sophie nasce una complicità e Lulù ne è molto gelosa.

Stringe un'amicizia molto forte con Aldo Montano ed è stata molto commovente la scena che li ha visti protagonisti quando lo schermidore ha lasciato la casa: infatti Manuel è scoppiato in lacrime dopo l'addio di Aldo.

All'inizio del reality sembra esserci una forte intesa anche con Soleil Sorge, ma con il passare del tempo le cose cambiano e il nuotatore vede la ragazza con occhi diversi. Uscito dalla casa, Manuel ammette che non gli piacciono i modi di fare di Soleil. I rapporti si incrinano anche con Manila, ma la donna vuole provare a porre rimedio, così Manila scrive una lettera a Manuel dove gli dimostra tutto il suo affetto.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della casa:

Il primo bacio tra Manuel e Lulù : il nuotatore entra nella casa da single, ma dopo pochi giorni si avvicina a Lulù Hailé Selassié e durante la giornata del 23 settembre tra Manuel e Lulù scatta il primo bacio;

: il nuotatore entra nella casa da single, ma dopo pochi giorni si avvicina a Lulù Hailé Selassié e durante la giornata del 23 settembre tra Manuel e Lulù scatta il primo bacio; Manuel inizia a rifiutare Lulù : le cose tra i due ragazzi non procedono per il meglio e il nuotatore inizia a rifiutare qualsiasi tipo di approccio da parte della principessa. La polemica tra il pubblico nasce quando Manuel si pulisce la bocca dopo un bacio di Lulù;

: le cose tra i due ragazzi non procedono per il meglio e il nuotatore inizia a rifiutare qualsiasi tipo di approccio da parte della principessa. La polemica tra il pubblico nasce quando Manuel si pulisce la bocca dopo un bacio di Lulù; Manuel cammina grazie a un deambulatore : un momento molto emozionante coinvolge gli inquilini della casa, infatti grazie a un deambulatore Manuel riesce ad alzarsi in piedi. La commozione è tanta e i compagni di viaggio non riescono a trattenere le lacrime;

: un momento molto emozionante coinvolge gli inquilini della casa, infatti grazie a un deambulatore Manuel riesce ad alzarsi in piedi. La commozione è tanta e i compagni di viaggio non riescono a trattenere le lacrime; Manuel allontana Lulù e la nomina : la storia tra i due ragazzi sembra giunta al capolinea. Il ragazzo vuole allontanarsi definitivamente dalla principessina, al punto che durante le nomination Manuel nomina Lulù, che rimane profondamente delusa dal gesto;

: la storia tra i due ragazzi sembra giunta al capolinea. Il ragazzo vuole allontanarsi definitivamente dalla principessina, al punto che durante le nomination Manuel nomina Lulù, che rimane profondamente delusa dal gesto; Il ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù : sembrava tutto finito, invece il nuotatore ci ripensa e tra Manuel e Lulù riesplode la passione tra massaggi e nuovi sguardi d’intesa;

: sembrava tutto finito, invece il nuotatore ci ripensa e tra Manuel e Lulù riesplode la passione tra massaggi e nuovi sguardi d’intesa; Manuel dice addio al reality: il 24 gennaio Manuel abbandona la casa del Gf Vip per motivi di salute e si ripromette di aspettare Lulù fuori dalla casa. Il che porterà al crollo di Lulù per la mancanza di Manuel.

Manuel Bortuzzo è un accanito fan di Justin Bieber e per Natale, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha ricevuto una sorpresa a riguardo: i genitori gli hanno regalato i biglietti per il concerto che Justin terrà nel 2023 a Bologna.

Concerto al quale Manuel sarebbe voluto andare con Lulù.

Ha diversi tatuaggi, ma sul collo si è fatto imprimere in caratteri romani il numero 12. Questo numero per lui è molto importante, infatti, dalla sparatoria, Manuel si è salvato per 12 millimetri, come racconta lui stesso: se il proiettile l'avesse colpito in un punto leggermente diverso avrebbe potuto perdere la vita.

È un grande fan di Valentino Rossi e appassionato di moto, infatti possiede una Kawasaki 1100 Ninja.

Manuel Bortuzzo e Lulù Sellassié sono la prima coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il loro primo bacio risale al 23 settembre, per entrambi è stato un momento molto emozionante e da allora i due ragazzi, tra alti e bassi, non si sono mai lasciati.