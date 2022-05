Il cast dell'Isola dei Famosi dovrebbe presto incrementato da quattro nuovi naufraghi: tre uomini e una donna. Uno di loro potrebbe essere un ex volto di Uomini e donne.

La notizia era nell'aria già da tempo, ma è stata ufficializzata da Ilary Blasi durante l'ultima puntata del Reality Show in onda su Canale 5. Una decisione necessaria, dato che Mediaset ha deciso di proseguire l'edizione 2022 dell'Isola dei famosi fino al prossimo 27 giugno. In un primo momento, il reality sarebbe dovuto terminare a fine maggio. Le new entry andranno a rendere più complesse, ma anche più interessanti, le dinamiche del gruppo già presente da settimane in Honduras.

Secondo alcune indiscrezioni, presto presso l'arcipelago della Cayos potrebbero approdare Luca Daffrè e Pamela Petrarolo.

Isola dei famosi: chi è Pamela Petrarolo

Al momento non è stato ufficializzato nessun nome delle quattro new entry che presto approderanno all'Isola dei famosi, ma secondo alcune indiscrezioni che circolano da ore su vari siti di Gossip, Pamela Petrarolo potrebbe presto approdare in Honduras.

La 46enne è conosciuta per aver fatto parte un tempo del cast di Non è la Rai, celebre programma televisivo Mediaset degli anni '90, trampolino di lancia di varie vip, fra le quali Ambra Angiolini e Miriana Trevisan.

Nel dicembre 2020, la showgirl è divenuta mamma per la terza volta. Negli ultimi anni Pamela Petrarolo è stata ospite di alcuni programmi condotti da Barbara D'Urso.

Luca Daffrè ha all'attivo due partecipazioni a Uomini e Donne

Un altro nome noto ai telespettatori di Canale 5 è quello di Luca Daffrè. Il giovane ha partecipato due volte al Trono Classico di Uomini e donne. Nelle due partecipazioni Luca ha rivestito il ruolo di corteggiatore, prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti.

Sfortunatamente per lui, Luca non era riuscito a conquistare nessuna delle due troniste. Il giovane è ricordato anche per essere stato un tentatore in quel di Temptation island.

Riguardo al un suo eventuale ruolo di naufrago, lo stesso ex corteggiatore aveva parlato di una possibile partecipazione all'Isola dei famosi nel corso di una passata intervista.

In tale occasione, Luca Daffrè aveva dichiarato: "Sì ne abbiamo parlato con il mio manager, ma in questo momento della mia vita ho preferito continuare a dedicarmi alla moda". Tuttavia, lo stesso Daffrè aveva terminato dicendo di non escludere per il futuro una partecipazione all'Isola dei famosi.