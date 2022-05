Iniziano a trapelare interessanti anticipazioni sull'ultima puntata del serale di Amici, quella che andrà in onda in diretta su Canale 5 domenica 15 maggio. Maria De Filippi ha spoilerato la presenza di Alessandra Amoroso in studio, ma non ha specificato che ruolo ricoprirà: la cantante potrebbe essere ospite oppure uno dei membri della giuria tecnica che inciderà al 50% nei verdetti delle manche con i sei finalisti protagonisti.

Aggiornamenti sulla finalissima di Amici

Mancano poco più di 24 ore alla fine della ventunesima edizione di Amici: domenica 15 maggio, infatti, sarà proclamato il vincitore di un'annata molto fortunata del talent-show e a sceglierlo sarà anche il pubblico attraverso il televoto.

La diretta che Maria De Filippi condurrà domani sera, però, vedrà la presenza in studio di ospiti d'eccezione, ovvero personaggi famosi che interverranno nel corso dell'appuntamento per commentare o per votare le performance dei sei finalisti.

A regalare un'anticipazione sul cast che animerà l'ultima puntata del format Mediaset, è stata la conduttrice che venerdì 13 si è collegata con una radio per fare una sorpresa ad un'artista che lei conosce molto bene.

La presentatrice ha stupito gli ascoltatori quando ha annunciato che alla finale di Amici parteciperà anche un'ex vincitrice amatissima, una cantante che la prossima estate terrà un concerto allo stadio San Siro.

La sorpresa per il pubblico di Amici

Maria De Filippi ha fatto una sorpresa ad Alessandra Amoroso, che venerdì scorso era in radio per promuovere l'evento a San Siro del prossimo giugno.

Nel parlare con una delle vincitrici di Amici più amate dal pubblico, la presentatrice ha detto: "Lei parteciperà alla finale di domenica, l'aveva detto?

No? Non è mica un segreto. Allora lo dico io. Sarà in studio il 15 maggio".

La cantante è rimasta spiazzata dalle affermazioni della conduttrice, poi sui social network ha confermato la sua presenza all'ultima puntata del serale con la seguente battuta: "Scusate, non è colpa mia. Lo spoiler l'ha fatto Maria. A domenica".

Nell'anticipazione che ha dato in radio, la padrona di casa del talent-show non ha specificato che ruolo ricoprirà la pugliese.

Tra le opzioni più gettonate ci sono quella che la vorrebbero membro della giuria tecnica che voterà i finalisti e quella su una semplice ospitata per cantare da sola oppure in duetto con i ragazzi in gara.

Attesa per il vincitore di Amici 2022

Da quando è stato pubblicato il meccanismo della finale di Amici, i fan si chiedono chi saranno i giudici esterni che valuteranno le esibizioni degli allievi nella prima parte della serata.

Alex, Luigi, Sissi, Michele, Seren e Albe, infatti, parteciperanno a varie manche che saranno giudicate al 50% da giurie tecniche e al 50% dal televoto: soltanto i due talenti che convinceranno entrambi gli organi giudicanti si affronteranno nel duello finale.

Il pubblico potrà scegliere il vincitore tra i due ragazzi che saranno eletti "super finalisti" di quest'anno: colui/lei che otterrà il maggior numero di preferenze dalla gente a casa, si aggiudicherà un montepremi dal valore di 150mila euro e la coppa, che sarà consegnata dalla trionfatrice uscente Giulia Stabile.

Nel corso della diretta del 15 maggio, però, saranno assegnati anche altri prestigiosi premi: quello della critica (dai giornalisti presenti in studio), quello SIAE per il miglior testo, quello Oreo per l'allievo che ha vinto più challenge durante l'anno, quello Tim al cantante o al ballerino più amato dalle giurie che si sono avvicendate nelle otto puntate serali registrate.