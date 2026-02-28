Io sono Farah si avvicina al gran finale di sempre in prima visione assoluta su Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano proseguirà con la sua regolare messa in onda nella fascia di prime time e anche in daytime con gli episodi di breve durata che terranno compagnia al pubblico.

E, proprio in prime time, è previsto il gran finale dell'ultima stagione della soap che saluterà il suo pubblico di venerdì sera dove sta ottenendo una media del 14% di share.

Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia di prime time

La soap opera Io sono Farah continua a essere un fiore all'occhiello della programmazione televisiva serale di Canale 5 grazie alla sua media fissa di oltre 2 milioni di spettatori e uno share che ha superato anche la soglia del 14-15% di share, toccando picchi del 17% durante la messa in onda.

L'appuntamento con la serie turca è tra i più apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia anche se, in patria, sono state realizzate soltanto due stagioni che troveranno spazio nel palinsesto del daytime fino al prossimo marzo.

La messa in onda, per le prossime settimane di programmazione, è confermata nella fascia del daytime pomeridiano e in quella del prime time, seppur con delle piccole modifiche.

Chiude i battenti Io sono Farah: la soap si avvicina verso il gran finale di sempre

A differenza di quanto è accaduto in queste settimane, infatti, l'appuntamento con Io sono Farah non avrà più di una puntata nella fascia di prime time.

Gli episodi inediti tratti dalla terza e ultima stagione saranno trasmessi soltanto una volta a settimana su Canale 5 mentre nel daytime feriale proseguirà la messa in onda con episodi brevissimi che andranno in onda dalle 14 alle 14:15 circa.

Il gran finale di sempre della soap opera turca andrà in onda il prossimo venerdì 13 marzo alle 21:55: è questa la data in cui si assisterà alla messa in onda dell'ultima puntata di sempre della serie turca con protagonista Demet Ozdemir.

Per le successive settimane primaverili, però, Mediaset dovrebbe puntare sulla messa in onda di nuovi titoli che troveranno spazio nel daytime pomeridiano e nel prime time.