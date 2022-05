Piacevoli sorprese e rivelazioni inaspettate saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 9 al 14 maggio su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Finn impedirà a Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) di lasciare Los Angeles dopo aver smascherato Vinny Walker.

Beautiful: anticipazioni puntate da lunedì 9 a sabato 14 maggio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 9 a sabato 14 maggio in prima visione tv annunciano inediti colpi di scena per gli amanti della soap opera.

In dettaglio, Ridge apparirà entusiasta di Finn in quanto rende felice sua figlia Steffy.

Zoe sarà sconvolta dopo la decisione di Carter di rompere il fidanzamento. Per questo motivo, la modella accuserà sua sorella Paris di essere stata la causa dibtutto. Inoltre, la incolperà di godere delle sue sconfitte, tanto da chiederle di licenziarsi dalla Forrester Creations.

Non contenta, Zoe detterà altre condizioni. La ragazza, infatti, obbligherà la sorella minore a lasciare Zende ed allontanarsi per sempre da lei. Tuttavia, Paris dimostrerà di non aver nessuna voglia di seguire gli ordini della congiunta.

Thomas e Finn scoprono che Vinny ha falsificato il test di paternità

Nelle puntate di Bold and Beautiful in programma a metà maggio in prima visione tv, Brooke starà vicina a sua figlia Hope (Annika Noelle) poiché incapace di perdonare il tradimento di Liam con l'ex moglie Steffy.

Dall'altra parte, quest'ultima confiderà a Ridge di avere intenzione di lasciare Finn in quanto non vuole che soffra a causa sua. Per questo motivo, la stilista annuncerà a Forrester senior di voler partire con la figlia Kelly per Parigi.

Allo stesso tempo, Thomas e Finn avranno un confronto con Vinny presso il laboratorio di analisi cliniche.

In questo frangente, i due ragazzi tempesteranno di domande il piccolo spacciatore per metterlo con le spalle al muro. Difatti, il dottore e suo cognato avranno intenzione di scoprire se Walker ha falsificato il test di paternità di Steffy. Alla fine, Vinny non avrà altra scelta che ammettere il suo reato.

Il dottore impedisce a Steffy di partire per Parigi

Finn si precipiterà da Steffy per raccontarle l'ultima scoperta. In questo frangente, Ridge informerà il dottore che sua figlia ha deciso di partire per Parigi in quanto non vuole che si prenda le responsabilità di un figlio non suo. Finn, a questo punto, riuscirà ad impedire a Steffy di salire sull'aereo, tanto da rivelarle che il bambino che attende è in realtà suo per poi rinnovarle tutto il suo amore.

E intanto, Thomas si recherà da Hope per comunicarle che Vinny ha falsificato il test del DNA di sua sorella.