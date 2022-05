Molte novità accadranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 6 all'11 giugno su Canale 5. Le trame della soap opera narrano che Liam Spencer sarà deciso a costituirsi alla polizia per aver posto fine alla vita di Vinny Walker. Una decisione, che non troverà d'accordo Bill.

Anticipazioni Beautiful dal 6 giugno: Liam vuole costituirsi alla polizia

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a sabato 11 giugno in prima visione tv rivelano che Hope chiederà a Finn un consiglio su come perdonare il compagno, reo di averla tradita con Steffy.

Ma la figlia di Brooke apparirà già convinta di quale decisione prendere, tanto da attendere Liam per il pranzo.

Purtroppo Spencer disdirà l'appuntamento, in quanto dilaniato dai sensi di colpa per non aver prestato soccorso a Vinny durante l'incidente stradale avvenuta con l'auto di Bill. Di conseguenza, il giovane vorrebbe costituirsi alla polizia, se suo padre non glielo impedisse. Qui, il magnate ricorderà al figlio di aver fatto sparire alcune telecamere, posizionate sul luogo del misfatto. Non contento, l'uomo inviterà Liam a dimenticare l'accaduto. Tuttavia, il discorso non convincerà Spencer jr che inizierà a piangere disperato.

Bill insabbia le prove sulla morte di Vinny

Nelle puntate 6-11 giugno di Beautiful, Bill cercherà di convincere Liam che non deve nutrire nessun senso di colpa per la morte di Vinny, tanto da essersi sbarazzato già dell'automobile, del portafoglio e del telefonino di Vinny.

Intanto, la salma del piccolo spacciatore verrà portata in obitorio, dove verrà riconosciuta da Finn. Il medico, a questo punto, chiederà a Thomas di procedere a un'ulteriore verifica. Ed ecco, che il corpo esanime di Vinny verrà ufficialmente riconosciuto dal giovane Forrester, che sarà accompagnato per l'occasione da Hope.

Nel frattempo, Bill continuerà a insabbiare le prove con la speranza di convincere un sempre più disperato Liam a dimenticare tutto il fattaccio.

Thomas vuole vendicare il suo migliore amico

Thomas, invece, deciderà di vendicare il suo migliore amico, tanto da giurare di trovare il colpevole e affidarlo alla giustizia. Alla casa di moda, Brooke, Donna e Katie parleranno del perdono concesso a Flo, come elevazione dell'animo.

Hope, intanto, consolerà Thomas per il decesso di Vinny. A tal proposito, il padre di Douglas sospetterà che il piccolo spacciatore sia stato investito di proposito. Zoe si pentirà di aver rovinato la serata tra Paris e Zende, tanto da confidarlo a Quinn. Liam, invece, sarà sempre più convinto a liberarsi la coscienza. Ma ecco, che Bill gli rivelerà di aver fatto sparire ogni prova della loro colpevolezza.

Infine Baker farà visita a Thomas, intenzionato a scoprire il movente della tragedia.