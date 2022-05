Ci saranno vari colpi di scena nel corso delle puntate di Beautiful trasmesse a maggio negli Usa. Gli spoiler dello sceneggiato (che poi andranno in onda nel 2023 in Italia) raccontano che Finn avrà giustizia. Infatti il vice-capo Baker metterà le manette ai polsi di Sheila Carter dopo la sua confessione di aver ucciso suo figlio.

Beautiful: Steffy recupera la memoria

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente negli Usa annunciano che Sheila (Kimberlin Brown) pagherà per la morte di Finn.

Tutto avverrà quando Steffy inizierà a ricordarsi il giorno in cui suo marito è morto, colpito mortalmente da una pallottola partita dalla pistola della suocera.

La donna apparirà devastata dal fatto di dover ripercorrere quei momenti tanto dolorosi. Recuperata la memoria, la giovane Forrester deciderà di raccontare tutta la verità ai suoi genitori, i quali scopriranno che Sheila aveva ucciso Finn per salvare la vita alla ragazza.

Per questo motivo Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor decideranno di aiutare la sorella di Thomas a tendere una trappola alla loro consuocera.

Sheila cade nella trappola della nuora

Nelle puntate di Beautiful in programma a metà maggio sull'emittente Cbs, Steffy inviterà Sheila a passare del tempo alla casa sulla scogliera per vedere suo nipote Hayes, ma presto accadrà un imprevisto e Carter cadrà in una vera e propria trappola.

In particolare, la giovane Forrester accuserà la suocera di aver ucciso Finn (e di averle sparato) nel corso di un violento alterco nei pressi de Il Giardino.

Tale accusa farà letteralmente impazzire Sheila, la quale si scaglierà furiosa contro la nuora con intenzioni bellicose.

Fortunatamente l'intervento di Ridge e Taylor eviterà che la loro figlia finisca in pericolo. In questo frangente, il signor Forrester scoprirà la verità sui fatti che hanno portato Brooke (Katherine Kelly Lang) a scambiarsi un bacio con Deacon Sharpe nella notte di Capodanno.

Il vice-capo Baker arresta la Carter per la morte di Finn

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. I portali americani annunciano che il vice-capo Baker entrerà in azione per arrestare Sheila. L'uomo di legge, infatti, otterrà dalla criminale l'ammissione delle sue colpe per la morte di Finn nel corso di un furioso scontro con Steffy.

Non è comunque escluso che la furba Carter possa usare nuovi stratagemmi per tornare presto in libertà.