Secondo le anticipazioni della soap opera Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 9 a domenica 15 maggio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare Finn bloccherà la fuga di Vinny con un pugno e scoprirà che il giovane ha falsificato il test di paternità per consentire a Thomas di riavvicinarsi ad Hope. Il dottore poi correrà da Steffy per dargli la grande notizia e le vorrà chiedere anche di diventare sua moglie, ben presto la verità giungerà anche a Liam e Hope.

Finn farà la proposta di matrimonio a Steffy

Nelle puntate in onda su Canale 5, Hope confiderà a sua madre che il matrimonio con Liam non sarà più come prima. Brooke però dirà alla figlia che deve sforzarsi di perdonare Spencer.

Intanto Steffy dirà a Ridge che vorrà esonerare Finn dalla responsabilità di crescere un figlio non suo e deciderà di andare a Parigi per affrontare da sola la gravidanza.

Nel frattempo, Thomas dirà a Vinny che non vuole riconquistare Hope con l'inganno, da questa affermazione ne scaturirà una rissa tra i due e Forrester riceverà un pugno dall'amico. Poi arriverà Finn che colpirà Vinny: quest'ultimo confesserà di aver manomesso il test di paternità.

Thomas non si meraviglierà più di tanto, in quanto sua sorella in fondo già sentiva già che il figlio che porta in grembo non fosse di Liam.

Allo stesso tempo anche Finnegan sarà commosso e confesserà a Forrester junior di aver sempre saputo dentro di sé questa possibilità. Intanto però Steffy continuerà a ribadire a suo padre di voler andare via e prenoterà un volo per Parigi.

Nel frattempo Finn correrà dalla sua amata e apprenderà dal suocero che Steffy ha prenotato un volo ed è pronta a partire.

Finn riuscirà a raggiungerla in tempo e le dirà di aver una buona notizia da darle: pertanto le dirà la verità e le chiederà di diventare sua moglie.

Successivamente, Thomas raggiungerà Hope allo chalet e gli confesserà che il bimbo atteso da Steffy è di Finn e che Vinny ha manomesso i risultati.

Liam verrà a conoscenza di non essere il padre del bambino che porta in grembo Steffy

Intanto Liam e Wyatt commenteranno gli ultimi avvenimenti e quest'ultimo dirà che il matrimonio di suo fratello riuscirà a superare anche questa tempesta. Nel mentre allo chalet Hope rischierà di perdere i sensi quando Thomas le racconterà che Finn è il padre del bambino di Steffy.

Intanto Steffy sarà super emozionata per aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Finn. La donna infatti si getterà tra le sue braccia e accetterà di diventare sua moglie.

Allo stesso tempo allo chalet Liam intimerà Thomas di andarsene, Hope lo fermerà e ringrazierà Forrester junior, dicendogli che potranno vedersi più tardi.

Nel frattempo Logan e suo marito rimarranno da soli e la donna gli comunicherà che non è lui il padre del piccolo atteso da Steffy: Liam rimarrà senza parole ma sarà colmo di gioia.

Successivamente Thomas andrà alla Forrester Creations a dare la notizia anche a Ridge e Brooke.

Kelly sarà felice che Steffy e Finn convoleranno a nozze

Intanto Liam farà ancora fatica a credere alle parole di Hope, ma allo stesso tempo vorrebbe prendersela con Vinny, però si bloccherà perché penserà che ora vorrà solo essere felice. Spencer supplicherà Logan di perdonare, ma la ragazza ancora non vorrà dimenticare questo tradimento.

Nel mentre Steffy e Finn suggelleranno con un bacio la loro nuova vita insieme. Poi la figlia di Ridge deciderà di togliere il quadro appeso alla parete in cui sono ritratti lei e Liam insieme.

Al posto di quest'ultimo la donna posizionerà delle nuove foto che ritraggono felici lei e Finn. A un certo punto Kelly arriverà in salotto e la madre le spiegherà che Liam farà sempre parte delle loro vite, proprio come Finn. La piccola sarà felice della notizia e accoglierà positivamente il fatto che sua madre si sposerà.

Infine Hope non nasconderà di vivere col dubbio che suo marito sia innamorato di un’altra: per questo chiederà a Liam se ha detto a Steffy di amarla. Lui ammetterà di averle sussurrato un qualcosa del genere.