Rivelazioni sconvolgenti e menzogne continueranno a rendere movimentate le vicende della Serie TV turca Brave & Beautiful. Nella puntata che occuperà Canale 5 il 20 maggio 2022, Tahsin Korludağ (Tamer Levent), nell’istante in cui Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) verrà rinchiuso nella sua cella, farà i conti con un malessere.

Anticipazioni Brave & Beautiful, del 20/05: Cesur e Tahsin in arresto

Gli spoiler dell’episodio della serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 20 maggio, con un doppio appuntamento, raccontano che Serhat (Serdar Özer), dopo aver catturato Cesur per merito della complicità di Sühan (Tuba Büyüküstü), lo metterà nella stessa cella in cui Tahsin si troverà in attesa di giudizio.

La speranza del procuratore sarà quella di far riconciliare i due acerrimi nemici. Il padre di Sühan, non appena il suo ex genero gli farà parecchie domande, finirà in ospedale a causa di un malore improvviso.

Intanto Riza (Yiğit Özşener) porterà avanti il suo sporco gioco, convincendo il mendicante a far sapere alle forze dell’ordine di essere stato lui a uccidere Salih (Okday Korunan) in cambio di parecchio denaro. Sirin (Irmak Örnek), invece, vuoterà il sacco con Cesur, raccontandogli cosa è accaduto con Riza.

Cahide dimessa dall’ospedale, Kemal deciso a picchiare Riza

Intanto Cahide (Sezin Akbaşoğulları), dopo essere stata dimessa dall’ospedale e non aver perso il figlio che aspetta, condividerà lo stesso tetto con il marito Korhan (Erkan Avcı).

Quest’ultimo, quindi, dimostrerà di continuare ad amare la moglie pur avendole voltato spesso le spalle. Serhat, intanto, farà pedinare Cesur da due poliziotti, mentre la nuova società di Tahsin, grazie alla rivelazione di Bulent (Serkan Altunorak) sull’offerta segreta per l’acquisto di un terreno, vincerà il bando di gara.

Nel contempo Riza si presenterà alla tenuta dei Korludag per augurare a Tahsin di riprendersi: sia quest’ultimo che la figlia cacceranno via il loro ospite.

Successivamente Kemal, dopo aver appreso tramite una conversazione tra Sirin e Cesur ciò che Riza avrebbe potuto fare a Sühan, su tutte le furie metterà piede all’hotel con l’intenzione di alzargli le mani.

A evitare il peggio ci penserà Alemdaroğlu con il suo intervento. A proposito di quest’ultimo, riuscirà a ottenere un colloquio in carcere con il presunto colpevole del decesso di Salih, anche grazie alle conoscenze dell’avvocatessa Banu (Gözde Türkpençe), ma per adesso riuscirà soltanto a dirgli che Riza, oltre ad approfittarsi di lui, potrebbe attentare alla sua vita. Infine ci sarà tanta attesa per prendere parte al party di Mihriban (Devrim Yakut).