Gli stratagemmi di Riza saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler provenienti dalla Turchia segnalano che l'uomo riuscirà ad incastrare prima Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e poi Tahsin Korludag dell'omicidio di Salih.

Brave & Beautiful: Cesur incastrato della morte di Salih

Le anticipazioni di Brave & Beautiful, riguardanti le nuove puntate annunciano che Cesur e Tahsin si ritroveranno a stretto contatto nelle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Salih morirà durante una colluttazione con il signor Korludag.

In pratica, Riza scatenerà l'ira del padre di Suhan quando visionerà un dvd, dove capirà che Salih aveva ucciso Fugen per incastrarlo. Per questo motivo, Soyozlu terrà sotto scacco Tahsin, depredandolo del suo hotel nella cittadina e farlo diventare suo complice nei suoi loschi favori, minacciando altrimenti di gravi conseguenze per i suoi famigliari.

Per questo motivo, Riza farà incolpare Cesur della morte di Salih, facendolo trovare il cadavere nel baule del suo fuoristrada.

Un bambino accusa Tahsin di aver ucciso Salih

Nelle puntate turche di Brave & Beautiful, Cesur trascorrerà alcuni giorni in prigione per poi darsi alla latitanza grazie all'aiuto dell'ex moglie per dimostrare la sua estraneità nei fatti.

In seguito, Suhan si introdurrà furtivamente nella camera d'albergo di Riza, dove riuscirà a mettere le mani su un dvd in cui Salih confessa di aver costruito la gabbia mortale, in cui ha trovato la morte Fugen.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Tahsin finirà per essere arrestato per l'omicidio di Salih grazie alla deposizione di un bambino, un certo Ali, che era stato sequestrato da Riza in quanto unico testimone del macabro fatto.

A tal proposito, il minore indicherà il signor Korludag come responsabile dopo aver visionato alcune fotografie.

Alemdaroğlu e l'ex suocero rinchiusi nella stessa cella

Nel frattempo, Serhat deciderà di punire ugualmente Cesur. L'uomo di legge, infatti, deciderà di rinchiudere il ragazzo nella stessa cella di Tahsin in modo che possano chiarire le loro divergenze dopo averlo accusato di evasione.

Alemdaroğlu, a questo punto, inviterà l'ex suocero a dirgli la verità sul fratello di Adalet dopo essere stato convinto della sua innocenza nella morte di sua madre Fugen. Nonostante questo, l'uomo lo avviserà che prima o poi lo inchioderà per il decesso di suo padre Hasan.

Sarà in questo frangente che il signor Korludag accuserà un grave attacco cardiaco, tanto da finire ricoverato in ospedale. Dall'altra parte, Cesur verrà posto in libertà il giorno dopo grazie al legale Banu.