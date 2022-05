Nuovi inganni verranno portati alla luce nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful trasmesse tra poche settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, provenienti dalla Turchia, segnalano che Suhan Korludag (Tuba Büyüküstün) apprenderà che suo padre Tahsin (Tamer Levent) l'ha ingannata sul suo stato di salute.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan tende un tranello all'ex marito per proteggere suo padre

Le anticipazioni di Brave and Beautiful, riguardanti le nuove puntate in programma a breve su Canale 5, rivelano che Suhan scoprirà di essere stata ingannata.

Tutto inizierà quando la donna confiderà all'ex marito che a suo padre restano poche settimane di vita per colpa di una grave malattia. Una scoperta che porterà la sorella di Korhan a fare di tutto pur di impedire a Riza di denunciare Tahsin per l'assassinio di Salih grazie a un video incriminato. Per questo motivo la giovane Korludag tenderà un tranello a Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), tanto da fingere il suo sequestro grazie alla complicità di Turan. Un modo per obbligare l'ex marito a rimettere in libertà il diabolico Riza (Yiğit Özşener) dopo averlo chiuso in una gabbia per costringerlo a confessare la morte della madre Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran).

La sorella di Korhan apprende che Tahsin non sta morendo

Nelle puntate turche di Brave and Beautiful, Suhan penserà di mettersi in contatto con un luminare per sapere se esiste una cura per salvare suo padre.

La donna, però, verrà raggiunta da una telefonata da parte di Hulya, che l'avvisa che Tahsin sta molto male. Per questo motivo la sorella di Korhan rinuncerà a consultare uno specialista, al quale però invierà le analisi via email.

Sarà in questo frangente che la ragazza scoprirà che le analisi non appartengono al signor Korludag, ma bensì a una donna. In questo modo Suhan capirà che il suo diabolico padre non sta morendo, ma l'ha ingannata grazie alla complicità del suo medico.

Per questa ragione nascerà un duro faccia a faccia tra la donna e il suo genitore.

Alla fine Suhan gli dirà che ha perso una figlia, che però ha sempre amato.

Cesur scopre che Riza aveva minacciato l'ex moglie

Nel frattempo Cesur scoprirà che Tahsin aveva ucciso Salih (Okday Korunan) e che Riza aveva minacciato Suhan con il video dell'assassinio di sua madre Fugen per tenerla in pugno. L'uomo, a questo punto, metterà l'ex moglie di fronte a una scelta: raccontare tutto oppure nascondere all'amica Sirin la verità sull'omicidio di Salih. Cosa deciderà di fare la sorella di Korhan? Non resta che attendere ulteriori sviluppi su questa storyline.