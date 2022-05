Ida Platano si racconta a 'Verissimo'. La dama di Uomini e donne trono over si è lasciata intervistare da Silvia Toffanin nel corso della puntata di questo pomeriggio, parlando non solo del suo turbolento rapporto con Riccardo Guarnieri ma anche del suo passato sentimentale.

Ida ha raccontato della fine del suo matrimonio, della nascita di suo figlio Samuele fino ad arrivare all'approdo a Uomini e donne.

Ida Platano, da Uomini e donne a Verissimo: la dama in lacrime nel salotto di Silvia Toffanin

Nel dettaglio, la dama di Uomini e donne ha raccontato la sua infanzia difficile nel salotto di Silvia Toffanin, svelando di aver cominciato a lavorare a soli 13 anni.

Per Ida non è stato facile aprire il suo cuore a Verissimo e, nel corso della parte iniziale di questa intervista, non ha trattenuto le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio.

Parlando invece del suo percorso a 'Uomini e donne', Ida ha fatto un bilancio della sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, confermando ancora una volta di provare dei grandi sentimenti nei suoi confronti.

'Con Riccardo è amore immenso', ammette Ida a Verissimo

"Con Riccardo è stato proprio un colpo di fulmine", ha ammesso Ida parlando dell'inizio di questa storia d'amore che negli anni ha appassionato il pubblico di Uomini e donne.

"Sono stata tanto male: mi sembrava come se avessi raccolto la mia anima e rimessa dentro.

Non avevo mai sofferto così tanto per amore", ha aggiunto Ida Platano.

"Per questo dico che con Riccardo è stata una cosa diversa, un sentimento che cresce, si evolve e diventava sempre più grande e più immenso", ha dichiarato Ida nel salotto di Silvia Toffanin.

"Non è amore, è amore immenso", ha sentenziato la storica dama di 'Uomini e donne' che non si è fatta problemi a ribadire di provare ancora oggi dei forti sentimenti nei confronti di Guarnieri, ma di non essere sicura del fatto che lui provi ancora lo stesso.

La confessione di Ida su suo figlio Samuele: 'Non conosce il padre'

Durante l'intervista a 'Verissimo', Ida ha parlato anche di suo figlio Samuele, che in questi 11 anni di vita non ha mai conosciuto il suo papà.

"La decisione di portare avanti la gravidanza di Samuele è stata la più bella della mia vita. Quando è arrivato lui mi ha cambiato la vita in meglio.

La mia scelta è stata giusta e sarà immensa per sempre, perché Samuele è la mia vita", ha dichiarato Ida Platano visibilmente commossa.

"No, non vede suo padre. Questa cosa mi ha fatto stare male, Samuele non lo ha mai conosciuto", ha ammesso la dama di Uomini e donne, svelando così che suo figlio non ha rapporti con suo padre e che in questi anni non lo ha mai incontrato di persona.