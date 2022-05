Cambio programmazione in casa Mediaset per la prossima estate 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime, dove ci sarà spazio per l'arrivo di una nuova soap opera che debutterà in daytime nella fascia del pomeriggio.

E poi ancora, ci sarà spazio per tutta l'estate per le repliche di Avanti un altro con paolo Bonolis che proseguirà nella fascia del preserale mentre in prime time ci saranno le repliche di diversi show, tra cui Scherzi a parte.

Un altro domani al posto di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset estate

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per questa estate 2022 riguarderà in primis la fascia del primo pomeriggio, dove in daytime si assisterà alla chiusura di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in pausa per la consueta sosta estiva e, in attesa di rivederla in onda nuovamente a partire da settembre 2022, ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap opera in daytime.

Trattasi di Un altro domani, una serie spagnola che debutterà da giugno nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa e che sembra avere tutte le carte in tavola per bissare il successo di Una Vita e de Il Segreto.

Proseguono le repliche di Avanti un altro con Bonolis

In attesa di scoprire se Un altro domani otterrà il successo sperato, senza far rimpiangere i quasi tre milioni di spettatori che durante l'anno seguono Uomini e donne, per questa stagione estiva proseguirà anche l'appuntamento con Avanti un altro.

Il fortunato quiz condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti proseguirà in replica nella fascia del preserale.

E, dal punto di vista auditel, questa scelta è premiata dal pubblico, dato che già in queste settimane di maggio, le repliche di Avanti un altro stanno ottenendo un ascolto netto di oltre il 21% di share.

Insomma il pubblico continua ad apprezzare il quiz di Bonolis, pur consapevole che sono vecchie puntate, già trasmesse su Canale 5.

Cancellato Temptation Island: cambio programmazione Mediaset estate 2022

Sempre per quanto riguarda la programmazione estiva 2022 Mediaset, va segnalata l'assenza di Temptation Island, considerato un po' il reality show cardine della bella stagione.

Per quest'anno, in casa Mediaset, si è scelto di non puntare su questa trasmissione prodotta da Fascino di Maria De Filippi, malgrado il grande successo di ascolti che ha sempre registrato in questi anni.

E così, l'estate di Canale 5 sarà soprattutto all'insegna delle repliche. Tra i vari show che saranno riproposti, spicca Lo Show dei record condotto da Gerry Scotti ma anche Scherzi a parte, presentato da Enrico Papi.

Mattino 5 non si ferma per l'estate ma cambiano i conduttori

E poi ancora, il cambio programmazione per l'estate interesserà anche Mattino 5 che andrà avanti per tutti i mesi della bella stagione ma senza la coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i quali cederanno il timone del morning show di Canale 5 a Simona Branchetti.

Per quanto riguarda Pomeriggio 5, invece, non dovrebbe esserci la versione estiva del talk show, anche se il programma al momento è stato prolungato per tutto il mese di giugno, con la conduzione di Barbara d'Urso.