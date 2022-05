Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole, relative al periodo che va dal 23 al 27 maggio, sono ricche di novità. Saranno dei giorni particolarmente caldi all'interno dello sceneggiato italiano, con alcuni momenti che lasceranno col fiato sospeso i telespettatori della soap ambientata a Napoli. Si parte con una scelta particolare inaspettata: Silvia deciderà di non partire per Bari per il momento. Il motivo? Rimanere vicino alla figlia Rossella. Spazio anche a Franco e Angela, che chiederanno aiuto a Bianca per trovare chi si cela dietro la challenge online: un personaggio misterioso che ancora non è stato scovato.

Nelle puntate di Upas dal 23 al 27 maggio verrà dato spazio a Mariella e Guido, che dopo un confronto con Cerruti sceglieranno di andare verso Siena.

Un posto al sole: cosa succederà nelle prossime puntate?

Secondo le anticipazioni di Upas si parlerà dello scontro tra Virginia e Rossella. Le conseguenze saranno particolari, ma non del tutto inaspettate. La stessa Rossella, infatti, verrà ripresa da Ornella. Nel frattempo anche Riccardo cercherà di avere un confronto con Rossella. Per tutti questi motivi la sua condizione psicofisica non sarà delle migliori e ciò potrebbe comportare conseguenze in ambito lavorativo, anche gravi.

Niko verrà chiamato da Manuela e Micaela, che gli chiederanno di poter trascorrere le prossime vacanze estive con Jimmy.

Accetteranno? Secondo gli spoiler, le intenzioni di Manuela e Micaela desteranno particolari preoccupazioni nel ragazzo (ma le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli). Una volta arrivati a Siena, scelta motivata dal tentativo di smascherare Sarti, Mariella e Guido ne approfitteranno per fare un po' i turisti.

Lara contro Ferri

Lara vuole portare avanti la sua gravidanza, quindi non vuole farsi ostacolare da Ferri. Inaspettatamente troverà un alleato, ma non è detto che le cose vadano come sperato. Presa dai sensi di colpa per la paura di aver messo in serio pericolo l'incolumità fisica di un paziente, Rossella non riuscirà a trovare la serenità e a lavorare come sempre fatto.

Anche nel personale subirà il colpo: sembra che la donna possa entrare in un periodo di crisi personale.

Confronto anche tra Riccardo e Virginia, che cercherà di fargli aprire gli occhi. Lara avrà contro Roberto, che non ha alcuna intenzione di accettare la scelta della donna di portare avanti la sua gravidanza. Nel frattempo Filippo sarà impegnato in una personale riflessione sui gesti del papà.

Secondo le anticipazioni si parlerà anche bel maxi blitz anti camorra, che porterà a diversi arresti effettuati dalla polizia. I superstiti del clan Argento dovranno riorganizzare la loro attività malavitosa. In conclusione della settimana, ancora problemi per Rossella, che non saprà spiegarsi i motivi del riavvicinamento tra Silvia e Michele. A Siena ci sarà un confronto tra Sarti e Cerruti.